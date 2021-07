Lepa Brena i Boba imaju novi biznis, od cifre ‘boli glava’: Prodali Grand a sada ulažu novac, evo čime se bave

On je progovorio o tome kako će u biznis da uloži 50 miliona eura, te koje su mu okolnosti išle naruku, piše “Republika“.

– Bojim se da možda moja djeca ne pomisle da je tako lako doći do novca gledajući mene. Moraš imati viziju. Evo baš sad imamo nekoliko baš ozbiljnih projekata. Imamo sada vrlo ozbiljne investicije i na Zlatiboru i u Majamiju. Na Zlatiboru investicija je skoro 50 miliona eura, veliki kompleks od šest apartmana i jednog zatvorenog tipa. Sad pokrećem investiciju i u Majamiju, gdje je naša kuća, i to je sada nekretnina, Majami je doskora bio grad poznat po skarfejsu, sada svi bitni iz Njujorka prelaze da žive u Majami i nekretnine su se digle toliko da ja ne mogu da povjerujem – otkrio je Živojinović svoje planove u emisiji “Šta sam tebi i ko sam sebi” i naglasio:

– U auto-industriji sam radio šest-sedam mjeseci od ujutru do uvečer jer smo posljednji došli ovdje na tržište s Fordom zbog američke kompanije, embarga koji jeste. Svi ostali brendovi su bili tu. Ti sad moraš da pokupiš i napraviš dobre i kvalitetne ljude, a to nije jednostavno.

Nekadašnji teniser kaže da je Saši Popoviću pomogao da ojača “Grand”, pa je novac zarađen tokom bavljenja sportom uložio u ovu produkcijsku kuću. Iako je sve dobro krenulo, u međuvremenu je slučajno izbio požar, pa je Boba obećao da će napraviti još veći i uspješniji projekat, što je i ostvario osnivanjem “Avala filma”.

– Sve u životu sam radio po intuiciji i pravio parama, koje sam zarađivao. Sad mogu da kažem da sam ja osnovao “Grand produkciju” za dvije nedelje. Brena i Saša su imali neke ideje, pričao sam s njima i onda sam se odlučio na to. Tada sam već imao bazu, bila je firma koja je imala zaposlene, samo dodatna kancelarija je falila. Moram da kažem da je to Sale predivno vodio i podigao na neki nivo. Mi smo, tako da kažem, postali i partneri, ali taj novac, koji sam zaradio igrajući tenis, uložio sam i napravio “Grand produkciju”. Međutim, u “Braće Stamenković” se nakon nekoliko mjeseci desi požar i izgori nam studio. Sve ono što smo uložili, a bilo je dosta, to je preko noći izgorejlo, a, naravno, nije bilo osigurano. Onda Sale dođe kod mene i pita me: “Šta ćemo sad”, a ja mu kažem: “Ne brini se, sada ćemo da pravimo još bolji i veći” i onda smo prešli u “Avala film” i napravili sve ono što sam obećao. Moraš da vjeruješ u sebe i imaš intuiciju, naglasio je Živojinović.

Boba Živojinović otkrio je i sve o braku sa Lepom Brenom, s kojom je u ljubavi već 34 godine.

– Ne smeta mi kad kažu da sam Brenin muž. Ja sam muž Lepe Brene cijeli život. Još kad sam bio mali, meni je mama puštala Lepu Brenu i ja sam se tako uspavljivao. Žena je glava kuće, i to Brena zna. Uživamo, volimo se, poštujemo se. Otkako je počeo problem sa koronom i zaključavanjem, nas dvoje smo bili neprekidno i po 24 sata zajedno. To je odnos koji dobija drugu dimenziju. Naš brak je sada još jači. Bio sam sad dvije sedmice u Americi i, vidim, neobično mi je, fali mi. Vidim i s njene strane to isto. Mislim da smo uz sve što nam se dešavalo otkrili nešto jače, svjetlije. Znali smo i ranije, ali otkrivamo i sada i mislim da će to da traje. Uz ljubav, mora da postoji i poštovanje. Brena i ja smo zajedno od 1987. i, evo, izdržavam nekako već 34 godine, kaže bivši teniser.

