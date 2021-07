DA LI STE PREPOZNALI DJEČAKA SA FOTOGRAFIJE? On je jedan od najpopularnijih pjevača

Slavni pjevač Zdravko Čolić maestralnu karijeru godinama je gradio isključivo na kvalitetnim albumima i koncertima, a intimu je čuvao za sebe, te se to nije promijenilo do danas.

U intervjuima je rijetko govorio o svom djetinjstvu i životu, ali ove riječi publika pamti.

“Bili smo veoma srećna porodica iako smo živjeli od jedne plate, tatine. On je radio u državnoj službi pa nismo mogli obilježavati Božić u to vrijeme na način na koji se to danas radi, ali zato uvijek smo sa radošću čekali mljekara iz sela kod kojih se praznik obilježavao sa svim običajima i koji nam je donosio uz mlijeko i božićne poklone.”

Sada je na jednoj od stranica koja poklanja pažnju staroj Jugi, osvanula Čolina fotografija iz detinjstva, koja je obradovala publiku.

Facebook komentari