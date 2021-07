Razapinju ga u Srbiji zbog fotografije sa Orićem: Nakon svega, finalista ‘Zvezda Granda’ Sadik Hasanović svima odbrusio…

Finalista muzičkog takmičenja “Zvezde Granda”, Sadik Hasanović, ovih dana nalazi se na meti gnusnih napada i komentara te svojevrsnog medijskog linča u Srbiji, a razlog je njeova fotografija sa komandatnom Naserom Orićem, ali i zbog pjevanja numere koja navodno govori u ubijanju Srba.

Nakon svega, i one se oglasio na društvenim mrežama i svima jasno odbrusio:

– Potičem iz porodice koja ima dugogodišnju muzičku tradiciju. Moj djed je bio violinista, otac pjevač… Ja sam nastavio s pjevanjem, kako kod nas kažu s koljena na koljeno. Ali ako neko od mene očekuje da biram između oca i porijekla, umjesto uspješne karijere, ja bez dileme biram ono prvo, oca, porodicu i moje porijeklo, a pjevati nikada prestati neću! Ovih dana me brutalno napadaju. Znam teško je nas na Balkanu pomiriti, čini mi se da to ne može niko pa neću ni ja, a volio bih da mogu. Isto tako moja misija nije da mirim Balkan nego da odem u Beograd i pokažem svoje muzičke sposobnosti i to sam ulaskom u finale “Zvezde Granda” dokazao.

– A sada malo surove istine… Nije ovaj mladić, onda dječak Sadik, rođen u Švicarskoj, a danas živi u Srebreniku, zato što je htio da tako bude, već je u Srebreniku zato što su mu oca i majku iz Srebrenice, protjerali u julu 1995.godine i oko toga neću nikome da se pravdam. To od mene ne očekujte. Vidim sada sam postao i politička tema, svi se utrkuju da me optuže kako sam neke izdao, a neke uvrijedio i kupe poene na meni. U politiku se ne miješam, to me ne interesuje. I ovo želim reći javno, bez obzira šta ko o tome misli. Ja se ne odričem moje zemlje Bosne, moje Srebrenice i moga Srebrenika. Ni za šta, pa ni za uspješnu karijeru. Ali i dalje sam na stanovištu da poštujem Srbiju, onu Srbiju koja je spremna da idemo dalje, a ne onu koja je spremna da nas vrati u devedesete. S ovim stavljam tačku na sve i ovo je moje zadnje izjašnjenje na ovo sve – poručio ja Sadik Hasanović u svojoj objavi na Instagramu.

