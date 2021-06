“Riječ jednu Saša i ja nismo progovorili, samo sam UZELA TORBICU I OTIŠLA” – Zorica Brunclik o sukobu sa Popovićem

– Riječ jednu Saša i ja progovorili nismo. Ja sam samo uzela svoju torbicu tada u “Zvezdama Granda”, čiji sam bila dio, otišla kući i rekla: “Ja neću da radim nešto iza čega ne mogu da stanem”. A to su dvije stvari. Prva je, koja je tražena od mene, da pored pjevanja ocjenjujem stajling. Druga stvar, ponašanje na sceni. Ja to ne umijem. I još sa čime nisam mogla da se složim, to je novčić. Bacaju novčiće koji će metodom pismo ili glava odlučiti o tome da li će jedan kandidat ili drugi da ispadne iz takmičenja, kada imaju isti broj glasova. To nisam mogla i zato sam otišla. Nikakvog konflikta nije bilo – rekla je Zorica za “24sedam“.

Ona je zatim upitana zbog čega nije prisustvovala promociji novog albuma Sašine supruge Suzane Jovanović.

– Nisam bila na promociji Suzane Jovanović jer nisam bila pozvana. To je tako prosto. Dešava se. Suzana se ne petlja u posao Saše Popovića. Njena je promocija, njen je album. Valjda će žena da određuje sama koga će da pozove. Nisam joj draga osoba ili me se možda nije ni sjetila. Ja moram još ovo da kažem o Suzani. Skoro nisam vidjela njeno ljepše izdanje i jednu skuplju priču vizuelno, od njene. Osvjetlala nam je obraz! – iskrena je bila Zorica Brunclik, piše “Blic“.

