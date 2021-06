SJEĆATE SE ŽELJKE JURIŠIĆ IZ “ZVEZDE GRANDA”? Sada je u polufinalu showa “Nikad nije kasno”: Velika transformacija, pogledajte kako sada izgleda (FOTO)

– Sve kolege su jaki i dobri pjevači i polufinale je veliki uspjeh. Ljudi mi govore u mom kraju da ću pobjediti ali sam sretna i do ovdje što sam stigla. E sad, d ali ću biti prva ili deseta nije važno– kaže takmičarka.

Planove za vrijeme koje tek dolazi nakon finala još uvijek nema, ali je duet sa Šemsom ono što priželjkuje.

– Vežu me za nju da sam njena nasljednica ali ja bih rekla da ipak imam nešto svoje. I Šemsa zna da nas porede, jer mi se poznajemo iako se nismo dugo vidjele. Gledala me je dok sam bila u ”Zvezdama Granda” pa me je kritikovala jer biram teške pjesme, čak mi je i savjete davala šta da pjevam i slično– otkriva Željka.

Dokaz o njenom pjevačkom kvalitetu i tome da je kolege cijene jeste situacija koja joj se dogodila u Švicarskoj.

– Čovjek je došao tamo da pogodi svadbu a pošto Šemsa nije mogla da dođe, preporučila je mene da me uzmu za njenu zamjenu da pjevam – kaže Željka, piše “Novi“.

