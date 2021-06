Darko Lazić se seli u Njemačku: Poslije raskida sa Marinom odlazi iz Srbije, evo čime će se baviti! “Počinjem novi život”

– Svi me pitaju za nove pjesme, ali, iskreno da ti kažem, ne radim na albumu, imam druge planove. Poslije ljetnje sezone selim se u Njemačku! – rekao je Darko za “Kurir” i objasnio koji su razlozi ovako drastične odluke:

– Da, definitivno je, odlučio sam da započnem neki sasvim novi život. Imam 30 godina, dosta je bilo zezanja. Živio sam i proživio, sada je vrijeme da nešto napravim. U planu mi je da tamo otvorim kafanu ili restoran, da se skućim. Vidjećemo kako će ispasti.

Lazić se, ipak, neće odreći pjevačke karijere.

– Pjevanje je moja prva ljubav i nastaviću da pjevam. To volim i umijem da radim, samo ću se skloniti odavde. Ne prija mi više ovaj način života i sva ludnica koja se oko mene dešava. Sigurno je da će mi nedostajati porodica, majka, djeca, ali viđaćemo se. Ne planiram da se zaljubim, ako se desi super, to mi nije sada primarni cilj. Možda i tamo nađem sreću i izgradim porodicu – bio je iskren Lazić, koji će tokom ljeta imati posla preko glave. Gotovo su mu do septembra popunjeni termini.

– Imam cijelo ljeto zakazane nastupe, samo da ne pooštre mjere i biće super. Pretežno ću pjevati po primorju i u inostranstvu, Hrvatska, Crna Gora, Austrija – završio je Lazić, koji je i nakon raskida vjeridbe ostao sa majkom svog sina u dobrim odnosima.

