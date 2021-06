“Poludio je u opasnim godinama” – Marina Tucaković iskreno o Džeju – otkrila kako su počeli i zbog čega prekinuli saradnju!

Marina Tucaković, koja se već godinama bori s karcionomom dojke, otkrila je nedavno da posljednje terapije nisu dale rezultata, te da zbog bolesti više ne može ni da hoda.

Iako se zbog bolesti i zdravstvenog stanja rijetko pojavljuje u javnosti, ona je nedavno napravila presedan i došla na promociju nove pjesme Suzane Jovanović, a sada i gostovala u emisiji “Šta sam tebi i ko sam sebi” gdje je otvoreno govorila o svemu – svom odrastanju, karijeri, saradnji sa zvijezdama, ali i bolesti.

Za početak je otkrila kako se osjeća:

“Za divno čudo, dobro, borbeno. Znate kako, bude jedan dan malo lošije, pa padneš, drugi dan kažu ‘dobro je'”, rekla je ona.

Potom je govorila o svom pozivu i otkrila da nije planirala da postane kompozitor.

“Upisala sam ekonomski fakultet, a htjela sam da budem turistički vodič, onda sam upoznala jednu ekipu koja je pravila neku muziku. Onda me je to vuklo. Fakultet sam završila i prešaltala se na nešto drugo. Pisala sam pomalo i eto. Privilegija je da cijeli život radiš posao koji voliš”, rekla je Marina.

“Ne osjećam da sam estrada, mada moram priznati da je ona zanimljiva stvar. Nije uvredljivo biti estrada, zašto? Sramota je krasti”, istakla je.

Prisjećajući se svojih početaka, prisjetila se i početka pevača Džeja Ramadanovskog kog je, kako mnogi kažu “vinula u zvijezde”.

“Džeju sam dala put do zvijezda. To je kod njega bio pravi američki san, zato je i uspio. Meni je robu donosio jedan njegov drug, mi smo tada već počeli ozbiljnije da se bavimo poslom, kaže: ‘Imam ja jednog dečka, kad odem u kafanu on uhvati pa pjeva, pjeva fenomenalno’. Dođe Džej na vrata, znate kad vas energija onako zapljusne. Mi se oduševimo i počnemo da radimo za njega. Tako je bilo”, prisjećala se.

“Džej je bio jako ozbiljan, slušao je. Poslije ga je valjda uhvatilo loše društvo i poludio je u opasnim godinama. Mi mu se jesmo miješali u karijeru, kako ne. On je onda mislio da može sam i normalno, pustite ga. Uvijek smo mi bili dobri, radili ili ne”, rekla je ona, piše “Mondo“.

