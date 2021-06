Jelena Karleuša sinoć bez dlake na jeziku o Aci Lukasu: On žiri nazvao klovnovima, a evo šta mu je ona sada poručila – samo dok on čuje

Pjevačica Jelena Karleuša zablistala je na promociji novog albuma njene koleginice Suzane Jovanović, a novinari su iskoristili priliku da popričaju sa njom o aktuelnim temama, piše Srbija Danas.

Jedna od njih bilo je i popularno takmičenje Zvezde Granda, u kojem je Karleuša već dugo član žirija. Komentarišući kandidate u Zvezdama Granda, ona je iznijela kritiku na račun svojih kolega iz žirija, koji se, kao i ona, nalaze u ulozi mentora kandidata.

– Bilo mi je jako žao što su neki koji nisu zaslužili ostali samo zato što imaju mentore koji se prljavo bore. Mislim na one koji guraju svoje favorite i svoje kandidate, koji koriste poziciju mentora da bi prosperirali – rekla je Karleuša.

Karleuša se osvrnula i na skorašnju izjavu Ace Lukasa, koji je rekao da su Zvezde Granda postale “šou za šest klovnova u žiriju“.

– Nama je najveći klon otišao. Aca je bio najveći klovn u toj ekipi. I otkad je on otišao, taj humor je nestao. Meni je žao zbog toga. Ja bih voljela da se on vrati. Onda bi šou bio kompletan. Nisam ironična. On više i ne zna s kim je u dobrim odnosima, a s kim nije. Ja mu ne uzimam za zlo, on je prosto takav. Ali, da mu ne bih poručivala šta mislim o njemu putem medija, ja ću to njemu reći kad ga vidim. Ako ga vidim… Mnogo je mali! Nizak. Ali kočoperan, kao i svi niski muškarci – rekla je pjevačica, a potom prokomentarisala i Lukasovu najavljenu autobiografsku knjigu.

– Ja ću biti sigurno posebno poglavlje u njegovoj knjizi. Šalu na stranu, Aca je vrlo talentovan za pisanje. Ali često to koristi na pogrešan način, kao i ja.

