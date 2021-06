Saša i Suzana Popović sinoć pokazali svoje nasljednike: Sina Danijela je Suzana rodila kad je imala 18 godina, a evo ko je njegov biološki otac i Suzanin prvi muž

Njih četvoro su se prvi put u javnosti pojavili zajedno, te smo ovom prilikom mogli da vidimo kako izgledaju njihova djeca, prenosi “Novi“.

Suzana se prvi put udala kada je imala samo 18 godina. Iz tog braka ima sina Danijela, koji živi sa njom i Sašom, kao i njihovom kćerkom Aleksandrom.

Suzana i Saša su svoju djecu izveli na pravi put, a pjevačica je nedavno kazala kako je imala sreću da upozna Popovića koji je Danijela prihvatio kao svoje dijete.

– Kada smo se njegov otac i ja razveli, imao je sedam mjeseci tako da on nije ni znao šta se dešava. Nikada mu nisam govorila ništa protiv oca, smatram da će Bog svima nama da sudi jednog dana i da će svako dobiti ono što je zaslužio u životu. Imali smo tu sreću, ili nesreću, da Danijelov otac uopšte nije pitao za njega. Tek kada je Danijel krenuo u osnovnu školu, njegov otac se sjetio da nazove i pita za zdravlje sina. Sa druge strane, ni Danijel nije pitao za oca, jednostavno nije osjetio potrebu. Moj sin i ja smo prijatelji, on zna da može uvijek da računa na mene i Saleta – rekla je tada Suzana za “Stil“.

Na pitanje kako se slažu Saša i Danijel Suzana je odgovorila:

– Riječ očuh zvuči zaista jezivo, ali u našoj porodičnoj situaciji je potpuno drugačija atmosfera. Sale je nebrojeno puta u društvu rekao za Danijela – „Kao da je moj sin, žao mi je što mu ja nisam pravi otac”. Veoma je ponosan na njega i u studiju rade zajedno. Ako muškarac nečim može da vas „kupi” u životu, onda je to kada prihvati vaše dijete iz prvog braka. To je bolje nego da sam dobila sedmicu na lotou. On uopšte ne razdvaja Aleksandru i Danijela. Oboje su naša djeca.

Suzana se sa 17 godina udala za svog prvog supruga, harmonikaša, kojem je u 18. godini rodila sina Danijela.

Ipak, ova ljubav nije potrajala, pa se Suzana samo sedam mjeseci kasnije razvela i vratila u porodični dom. Ona je tokom ovog kratkog braka dobila sina Danijela, kojem je njen drugi suprug Saša Popović uvijek bio kao otac.

— Danijel ne želi da pričam o njegovom pravom ocu, nije zaslužio da ga pominjem. Danijel je odrastao sa Sašom i sa mnom i njegov pravi otac je Sale. Sve što je naučio naučio je od njega. On radi kod nas u “Grandu”, u režiji, kao ton-majstor, i odlično se snašao. Meni srce raste svaki dan kada čujem da ga ljudi hvale, napravili smo od njega divnog čovjeka i vjerujem da će jednog dana biti divan suprug — ispričala je Suzana prije nekoliko godina.

