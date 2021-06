Grca u suzama: Izdali je najbliži, Jelena ne može da dođe do vazduha! Priznala poraz

Pjevačica Jelena Karleuša se rasplakala u novoj emisiji “Zvezde Granda”, gdje je jedna od 6 članova žirija.

Kako se da zaključiti po snimku najave emisije, Jelena se potresla i rasplakala u momentu kada žiri nije pustio dalje jednu takmičarku.

– Je l’ Jelena to plače? – upitala je šokirana Marija Šerifović.

– Nikad nije zaplakala… – dodala je Viki Miljković.

– Jelena plače… Ja tvrdim da ste vi djevojci koja jedina može da bude zvijezda, vi ste joj isjekli krila na najgluplji mogući način… – rekla je Karleuša, a zatim joj je Snežana Đurišić odgovorila:

– Sve me strah da bi ti, da sjediš ovdje, na ovo dala glas – uzviknula je Snežana, a zatim je Jelena nastavila:

– Pokazali ste i to da me toliko ne volite i ne poštujete – rekla je ona vidno uznemirena i uplakana, na šta su se članovi žirija pobudnili i pokušali da je razuvjere kako to nije istina, piše “Srbija Danas“.

