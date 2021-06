Slađa Delibašić ima 52 godine i cijeli život je mršavica! Otkrila jelovnik: Ima 62 kilograma, evo šta popije ujutro kad ustane

Pjevačica priča da je i sa 52 godine neumorna i da se budi u cik zore kako bi trčala i vježbala.

– U novembru punim 53 godine i svaki dan treniram! Ako ne vježbam, hvataju me ludilo i nervoza. Mnogi misle da mi je lako da izgledam ovako, ali vjerujte mi da nije tako. Dok sam nastupala, dešavalo se da noću vozim nekoliko sati do kuće. Onda odmah legnem u krevet, ali se probudim već poslije sat- dva da bih vježbala. Volim rano da ustanem da bih trenirala. Nekad mi to bude naporno, ali moram jer je to za moje dobro. Prijaju mi komplimenti da sam zgodna baba, ali se baš trudim da bih to i ostala – priča denserka.

– Trčim po sat vremena, to mi je postala rutina, kao pranje zuba. Volim i da šetam, pređem i do osam kilometara dnevno, ponekad idem i na bazen. Plivanje mi baš prija i opušta me.

Denserka kaže da u toku dana pazi koliko jede, a da uveče zna i da pretjera.

– Jedem baš prije spavanja. Najobilniji obrok mi je večera, iako možda ne bi trebalo da bude. Pojedem dosta mesa i salate, pa idem da spavam. Ipak, savjetujem ženama da to ne rade, već da umjereno jedu više puta u toku dana, ali i da budu fizički aktivne – priča Slađa.

Bivša supruga Doleta Đoganija kaže da nikad nije bila debela i da se ugojila samo kad je bila trudna.

– Tad sam imala 12 kilograma viška, ali brzo sam skinula. Sada imam 62 kilograma i to je moja idealna težina, koju imam maltene cijeli život. Sve je lijepo kad smo mladi, ali treba da razmišljamo o budućnosti. Smatram da žena treba da vodi računa i bude fizički aktivna poslije 30. godine, jer nam se metabolizam uspori nagomilavaju se masti. Drugarice mi kažu: „Počet ćemo od maja”, a ja im stalno govorim da krenu odmah jer što više čekaju, biće im teže da skinu kilograme i zategnu tijelo- završava priču Slađa, piše “Kurir“.

JELOVNIK SLAĐANE DELIBAŠIĆ

Doručak: Čim ustanem popijem dvije čaše nes kafe sa mlijekom i pojedem integralni keks.

Ručak: Svaki dan kuham čorbu. Najviše volim pileću i juneću.

Večera: Volim sve vrste salata, koje kupujem na pijaci. Uz to spremam i neko meso.

Trik savjet: Nikad ne jedem slatkiše. Ako mi se jede nešto slatko, uzmem neku voćku.

