Učesnica zvezda granda smršala 80 kilograma, a sada mora na operaciju: Otkrila ko će platiti, svi su iznenađeni

Krstinja je od početka takmičenja, pa do sada uspjela da smrša neverovatnih 84 kilograma, a žiri joj je poručio da se pretvara u dobru ribu.

Međutim, kako bi je još više motivisao, Saša Popović joj je poručio da će on finansirati ovu operaciju, ako dođe do finala, a to se po svemu sudeći polako približava.

– Od početka, od kada sam prvi put došla u Grand pa do sada smršala sam 84 kilograma. Cilj mi je da skinem još nekih desetak kilograma, moža malo manje, ali još uvijek nemam jasnu sliku s obzirom da je višak kože prisutan i onda možda kad se odradi operacija, neće biti potrebno ni jedan kilogram da se skida, kad se koža utegne – rekla je ona i dodala:

– Operaciju ću odraditi nakon takmičernja, jer je oporavak dosta dug i jako težak, da ne bi rizikovali da se nešto ne daj bože iskomplikuje, onda ćemo to uraditi nakon takmičenja. Jedno veliko hvala Grand produkciji, mojoj mentorki Mariji i svima vama koji ste uvek uz mene.

Facebook komentari