Sve za šou: Kontroverzni Italijan u jednom takmičenju izvodio striptiz na visokim štiklama!

Ovogodišnji pobjednik na “Pjesmi Evrovizije” je Italija, koju je predstavljala grupa “Maneskin” na čelu sa pjevačem Damianom Dejvidom.

Ovaj rok pjevač pomalo je kontroverzan, o čemu svjedoči i jedan snimak sa jednog od njegovih prethodnih nastupa. Naime, Damian je 2017. godine učesvovao na italijanskom “X faktoru” gdje je u jednom od nastupa izveo performans na visokim štiklama, igrajući oko šipke poput profesionalnih “poll” igračica. U jednom trenutku on je i pocijepao majicu i tako je strgao sa sebe, što dodatno odaje utisak da je mladić izvodio pravi striptiz, prenosi “24sedam“.

Podsjetimo, na finalnoj večeri “Evrosonga” izbio skandal, kada je isplivao snimak na kome se vidi kako Damiano Dejvid navodno konzumira narkotike, zbog čega su organizatori “Evrovizije” donijeli odluku da podvrgnu testu na drogu Damiana Dejvida, kao i ostale članove grupe “Maneskin”.

reminder that Damiano David did THIS in 2017 #Eurovision pic.twitter.com/EqRMtjtqiM

— never too late (@badgalchii) May 23, 2021