Jasno se vidi! Italijani će biti testirani, a sada isplivali novi dokazi – ova slika sve dokazuje

Osim stasom i glasom, pobjednik muzičkog takmičenja je u centru pažnje i zbog snimka koji je preplavio društvene mreže, na kojem navodno konzumira nedozvoljene supstance.

Evrovizija se oglasila o ovom skandalu i, kako pišu strani mediji, cijeli bend biće testiran na drogu.

Sada su isplivali novi dokazi – slika koja bi trebalo da potvrdi da je pjevač gurao ili sklanjao staklo sa stola i na kojoj se jasno vidi da se djelići stakla nalaze svuda oko njih u grin rumu.

Kakvi će rezultati biti nakon testiranja i šta će se dalje dešavati, ostaje da vidimo.

To everyone who keeps saying Damiano was using drugs: here's the proof that Thomas really broke that glass as they said in the Press Conference.

LET'S SHARE THIS PLEASE#Eurovision #maneskin pic.twitter.com/EJBx4YU50O

— fran ◑ (@rmblogs) May 23, 2021