“Vrisnula sam kad se dogodilo”: Jeste li vi uočili nezgodu tijekom nastupa Moldavije?

Nataliji Gordienko u jednom je trenutku skoro ispao mikrofon iz ruke, no brzo se snašla pa je nezgoda prošla skoro pa neprimijećeno. No, među gledateljima ipak ima onih s okom sokolovim pa su komentari brzo krenuli. prenosi “Index”

“Brzo se snašla nakon ispadanja mikrofona, svaka čast”, “Ekstra bodovi za Moldaviju zbog snalaženja s mikrofonom”, “Ispao joj je mikrofon, kako se samo spasila”, “Skoro sam vrisnula kad joj se to dogodilo”, samo su neki od komentara.

She dropped her mic! What a save that was. 😮 #Eurovision #MDA #Moldova

— Angharad Bottomley (@cartrefazzie) May 22, 2021