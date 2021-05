Ana Korać ima novog dečka – bogat, zgodan i stariji: Sinoć u emisiji otkrila o kome je riječ – kažu da je opasan

– Imam nekog, lijepo mi je, uživam. Volim taj osejćaj početka, ti leptirići…Baš me drži ta zaljubljenost. Sada nemam nijedan problem, možda on ima, ali ja nemam. On ne živi u Srbiji – govorila je Koraćeva u emsiji Kontra šou.

– Čime te je osvojio – pitala je voditeljka.

– Pa izgledom, ne mogu da lažem, mnogo dobro izgleda. Baš smo se sklopili, lijepo mi je jednostavno. Stariji je od mene – bila je iskrena Koraćeva.

Nakon što je astrolog u emisiji otkrio da zvijezde kažu da Ana voli opasne tipove, Koraćeva je potvrdila da je i sadašnji partner “opasan”.

-Da, opasan je – rekla je Ana.

-Da li pravi probleme po gradu – pitala je voditeljka.

-Ne, ne – odgovorila je Koraćeva.

-Pa kad ne živi ovdje – dodao je voditelj Darko Tanasijević.

