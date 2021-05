Jutros se oglasile djevojke iz Hurricane: Otkrile šta se dešavalo na nastupu sinoć, imaju i poruku za sve fanove

Sada su se oglasile i Uraganke i otkrile šta im sljeduje nakon plasmana u finale i kako se osjećaju nakon svega.

– Osjećaj je fenomenalan. Nadale smo se tome i uspjele smo. Hvala svima koji su glasali za nas, ali i svim ostalim ljudima koji nisu mogli da glasaju ali nas sve vrijeme bodre i podržavaju. I večeras za žiri i sutra u prenosu želimo da budemo još bolje, da damo sve od sebe i da svi budemo zadovljni kada siđemo sa scene. Mnogo nam znači velika podrška koju dobijamo, čitamo koliko možemo jer ovdje nema odmora do sutra poslije ponoći. Znači nam podrška svih, a kada to dođe od jedne glumačke zvijezde naravno da imponuje. Pregledi na Jutjubu pokazuju da se ljudima sviđa to što smo uradile sinoć na sceni, a nama je drago da mogu u tome da uživaju. Nadamo se da se vidi da smo i mi uživale u svakoj sekundi na bini. Ima mnogo dobrih pjesama i mnoge od njih zaslužuju pobjedu. Ne razmišljamo sada o finalnom rezultatu, sačekajmo do subote uveče. Nadamo se da je broj 8 naš novi srećan broj – rekle su Sanja, Ksenija i Ivana, prenosi “Novi“.

