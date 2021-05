Jelena Karleuša priznala da je ispod jedne svoje objave brisala negativne komentare: Evo o čemu je riječ

– Iskreno da kažem, jesam očekivala to ali lokalno, da na Balkanu naravimo dobru poruku i da budemo društveno odgovorni i da mi javne ličnosti koristimo popularnost na pravi način, a ispostavilo se da čitava Evropa pričala o tome i da se Srbija predstavila Evropi i svijetu u jako pozitivnom i lijepom svjetlu – rekla nam je Jelena.

– Pokazali su da ne samo da imamo vakcinu i da vakcinišemo narod, nego da možemo da biramo između četiri vakcine i da čak narod dobije novac za to, tako da su objasnili to kao neki fenomen u svijetu – kaže pjevačica i otkriva da je brisala komentare na mrežama nakon vakcinacije, kao i da li je dobila 3.000 dinara.

– Ne znam da li si vidjela na hiljade komentara koje sam blokirala, brisala… Brisala sam da ne vide iglu, da nije bilo igle, da uopšte nisam vakcinisana, da je sve fejk… Onda sam vidjela komentare da sam to uradila zbog 3.000 dinara koje nisam dobila, a nije mi jasno zašto nisam dobila kada jesam to uradila zbog 3.000 dinara?! (smijeh) – rekla je Jelena i dodala:

– Moj saradnik Zoran kaže: “Zašto se uvijek obazireš na negativne komentare, a ne pričaš o najdivnijim, pozitivnim, moru pozitivnih”. Evo, malo i njemu, za ljubav, da kažem, čitava ta vakcinacija je prošla i u interesantom mom stajlingu koji se jako puno komentarisao i ja sam uspjela da jako dobro izgledam po nekim svjetskim standardima, tako da su svi ti svjetski mediji to tako kometarisali. Mnoge svjetske javne ličnosti, Nikola Formićeti, čovjek koji je stvorio Lejdi Gagu, čak je okačio čuvenu fotografiju sa puno papraca na svoj Instagram stori.

Pjevačica je istakla da je na “čuvenoj” fotografiji sa vakcinacije zaista bila uplašena, ali ne zbog vakcine već da joj bijeli paravan ne padne na glavu jer su fotoreporteri počeli da ga ljuljaju.

– Ono je nevjerovatna slika! Fotoreporteri su napravili piramidu od tijela, sve to izgleda tako namješteno, a u stvari to je momenat koji se stvarno desio. Onaj moj uplašeni pogled ka njima, jeste momenat kada su bijeli paravan počeli da ljuljaju i ja sam pomislila da će pred svim tim kamerama paravan da mi padne na glavu, da me preklopi i da me konačno dokrajči, ali se to nije desilo – rekla je Jelena, piše “Telegraf“.

