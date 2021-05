“BILA BIH BOLJA GLUMICA OD OVIH KOJE GLUME U DOMAĆIM SERIJAMA – Zahvalila se Radetu pa ih isprozivala

Pop Diva Jelena Karleuša oduševljena komplimetnima koje je dobila od Radeta Šerbedžije uzvraća istom merom i govori iskljućivo u superlativu o njemu.

Takođe kaže i da je Popović bio oduševljen činjenicom da Rade gleda Grand.

– Čovjek je car, on je legenda, velika zvijezda, jedini naš glumac sa ovih prostora koji je napravio svjetsku, holivudsku karijeru. Poslala sam Saši Popoviću snimak, koji nije čuo kako on mene hvali, nego je čuo da on gleda “Grand” i njegov jedini komentar je bio: “Rade Šerbedžija gleda Grand”, ja kažem: “Dobro, gleda Grand, a vidi kako me je nahvalio čovjek”, on kao: “Da, da, baš je car” – rekla je Jelena za Telegraf.

– Em me hvali, em gleda Grand, čovjek je stvarno kralj i šmeker. Šta će more onih negativnih, groznih hejtera kada me ovakve svjetske face hvale. Ponosna sam i hvala mu, nadam se da ću na neki način moći da se revanširam – dodala je Karleuša za Telegraf JETSET.

Na pitanje da li bi srađivala sa Šerbedžijom na filmu ukoliko bi od njega dobila poziv, a kako ona uvijek iskreno kaže šta misli, ovog puta “potkačila” je mlade glumice.

– Nisam glumica, ali smatram da bih bila bolja glumica od ovih koje trenutno glume u našim domaćim serijama – rekla je Karleuša, piše “Srbija Danas“.

