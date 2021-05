Zašto je Karleuša izabrala Fajzerovu vakcinu: “Plašim se igle, ali stvarno ništa nisam osjetila!”

Jelena Karleuša odlično se osjeća nakon vakcine koju je primila oko 9 sati u TC Ušće u Beogradu.

Popularna pjevačica se opredijelila za Fajzerovu vakcinu.

Nakon što se okupljenim medijima obratio zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji se zahvalio Jeleni na dolasku i apelu na njude da se vakcinišu, i Jelena je dala svoju izjavu.

– Gospodinu Vesiću hvala i nema na čemu, nema potrebe stvarno da mi se bilo ko zahvaljuje. Ovo je, smatram ozbiljna društvena odgovornost svih nas i mene koju kao javnu ličnost prate milioni ljudi. Ovo sam uradila zbog izuzetnog poštovanja prema našim zdravstvenim radnicima, članovi moje porodice su između ostalog zdravstveni radnici, koji se više od godinu dana krvavo bore da spase živote naših sugrađana; zbog trudnica koje gube živote, zbog djece koja oboljevaju, zbog godinu dana nenormalnog života, stagnacije čitave planete, ja sam odlučila da iskoristim moju popularnost, smatram, na najbolji mogući način – kaže JK i dodaje:

– Ne želim da bilo ko ovo politizuje, jer svi smo mi jedna planeta, ista strana, a to je strana koja se bori protiv ove strašne pandemije koja je paralizovala čitavu planetu i odnijela milione života. Ništa me nije boljelo, ništa nisam osjetila, nemam nikakve kontra-efekte. Ja sam, inače, neko ko nije preležao koronu. Smatram da je ovo društvena odgovornost mene kao javne ličnosti i smatram da treba da pozovem javne ličnosti koje se plaše da iznesu stav na temu vakcinacije. Ja sam neko ko uvijek iznosi svoj stav javno, neko ko je u medijima važio kao neko ko je protiv vakcinacije, što je apsolutno pogrešno i to apsolutno nije istina! Ovim primjerom sam to pokazala i dokazala.

– Kada se Britni Spirs vakcinisala vidjeli smo da je vakcinacija tog dana skočila za oko 500.000! Mi imamo tu sreću ne samo da kao država imamo vakcinu, za razliku od drugih svjetskih država, nego možemo i da biramo. Mene su pitali koju od 4 želim. Ja sam izabrala Fajzer zato što su se moji prijatelji isto vakcinisali Fajzerom. Smatram da je to pokazatelj naše države i veliki uspjeh – istakla je.

– Ne volim igle, ja sam neko ko se plaši igle, ali stvarno nisam osjetila – poručila je, prenosi “Srbija Danas“.

