Nakon tužne vijesti o smrti kandidata, Saša Popović donio drastičnu odluku: Ništa više neće biti isto u ‘Zvezdama Granda’

Iako se šuška da je mladi pjevač digao ruku na sebe zbog ljubavi, Sale je riješio da neke stvari promijeni u takmičenju, sa čim su se složili svi članovi žirija.

– Momira koji je bio Milijev takmičar svi su hvalili, čak i kada nije imao direktan prolaz, komentari žirija su bili da je talentovan i da zaslužuje da ide u sljedeći krug. Nijednu lošu riječ ili kritiku nije dobio, ali bez obzira na to što su mu svi predvidjeli veliku karijeru, on je odlučio da sebi presudi. U to još niko ne može da povjeruje i razlozi se samo nagađaju, a negdje se najviše šuška da je to uradio zbog ljubavi, iako sa druge strane govore da je imao stabilnu i lijepu vezu. Oproštajno pismo nije ostavio, pa niko neće saznati pravu istinu – priča izvor Stara i dodaje:

– Saša se našao sa svim članovima žirija i zamolio je da od sada kada komentarišu kandidate, iznesu svoje mišljenje u potpunosti, ali ako su kritike nešto oštrije, da ih ipak uviju u mašnicu. Naglasio je da su vremena čudna i da moraju da vode računa o mladim talentima. Jelena je rekla da nikada za Momira ne bi rekla da može da naudi sebi i da joj je žao što mu nije rekla da vrijedi više nego što misli. Snežana se složila sa Sašom da moraju da ublaže komentare i da nijednog takmičara ne rasplaču, jer sve može da se kaže na lijep način. I ostali su se složili sa tim. Marija je obećala da će pojedinačno popričati sa svakim svojim kandidatom, da ih bolje upozna i sazna da li imaju neki problem. Svima je mnogo žao i baš su u šoku – objašnjava izvor i za kraj dodaje:

– Mili tvrdi da je Momir uvijek bio vedar, raspoložen i da nije ni sanjao da tako nešto može da se desi. Danima nije mogao da dođe sebi, baš ga je sve to potreslo – završava izvor za Star.

Karleuša se ovim povodom oglasila na instagramu i napisala dirljivu poruku.

– Ko tebe dečko nije volio i ko tebe nije htio? I dalje ne mogu da vjerujem… Niko nije bio vrijedan takvog bola i žrtve! Niko! Žao mi je što ti nisam rekla – napisala je Jelena koja u takmičenju uvijek hvalila Momira da ima prelijep osmijeh i da treba da se stalno smije.

