Svi su njega čekali: Isak Šabanović briljirao novim nastupom u Zvezdama Granda!

Zbog pravila preglasavanja, Isak je direktno prošao dalje sa osvojena čestiri glasa, dok se kandidatkinja koja se našla u duelu s njim, borila u baražu sa ostalim učesnicima.

Pored nevjerovatnog glasa i talenta za pjevanje, Isak je sve oduševio i spektakularnim nastupom. prenosi “ekskluziva“,

„Svi smo te čekali kao kobre naočarke! Čekali smo da kiksneš i da te bušimo“, priznala je Karleuša, a onda je Šabanović objasnio da je nad njim bio veliki pritisak.

Viki i Jelena ispričale su takođe da su ih ljudi na sve strane pitali za Isaka jer se nije pojavio u prošlom krugu.

„Mene nema ko nije pitao za tebe. Iako nisi moj kandidata tu nema sujete“, rekla je Viki a onda je Jelena dodala:

„Mene je čak i kućna pomoćnica pitala “Kad će taj Isak“.

– Isak je dobio koronu i propustio četvrti krug. Nije mogao da se takmiči jer je bio bolestan. Na jedan je Saša Popović donio odluku da bez obzira na to, zbog utiska koji je ostavio, on direktno ide u peti krug. I mislim da je to apsolutno u redu. Mislim da je on svojim prethodnim nastupom to zaslužio – kazao je Đorđe David nedavno, dok se Šabanović sad pojavio u takmičenju, i to u potpuno drugačijem izdanju.

– Digao se bum oko mene i ne znam šta mi se dešava u zivotu. Pitao sam se, mogu li ja to? Skinuo sam 17 kilograma – rekao je Isak, a Popović ga je pohvalio kako se nije uobrazio.

Facebook komentari