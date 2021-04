Ova velika Duškova želja se nije ostvarila: Jelena Karleuša otkrila nepoznat detalj o suprugu, prvi put o ovome progovorila

Dok starija Atinu više liči na majku, i sasvim je izvjesno da će se baviti glumom ili modelingom, mlađa Nika je slika i prilika svog tate.

Ipak, Nika ne podsjeća samo fizički na oca, već je naslijedila i sklonost prema fudbalu. Počela je da trenira u Crvenoj zvezdi u fudbalskom klubu za dejvojčice, igra na mjestu napadača, dok je njen tata u odbranbenim redovima.

“Duško je želio sina koji će da bude fudbaler ali pošto se to nije desilo shvatio je da ima izuzetno talentovanu kćerku i to lijevonogu, kao što je on i to je bila njegova ideja da trenira fudbal“, rekla je Jelena Karleuša u Ekskluzivu i otkrila da je ona spremala kćerku Niku za prvi intervju koji je davala.

Nika se prije odluke da trenira fudbal okušala u odbojci i tamo je imala loše iskustvo.

“Svi su me vrijeđali kad sam počela da igram odbojku, jer sam bila debela. Trebalo je da smršam. Ja im nisam ništa rekla, bila sam tužna… Rekla sam “okej…”. Išla sam na dijetu, smršala sam 12 kila. Opet sam se ugojila“, kazala je ona u videu snimku koji je Jelena objavila na Instagramu.

