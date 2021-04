‘Poslije silovanja mi je tražio da mu pjevam, a žena ga je zvala sve vrijeme’: Danijela Štajnfeld o zlostavljanju za koje optužuje Lečića

Beogradska publika imala je priliku da u srijedu uveče pogleda dokumentarni film „Zacijeli me” („Hold me right”) koji je režirala Danijela Štajnfeld. U njemu je glumica ispričala do sada nepoznate detalje samog seksualnog napada koji je doživjela od, kako je prije mjesec dana navela, kolege Branislava Lečića, ali i objasnila na koji način je uspjela da se izbori s traumom i da se „zacijeli”, piše beogradski Blic.rs.

Na početku filma Danijela objašnjava zašto je odlučila da pobjegne iz Srbije.

– Muškarac koji me je silovao je jako poznat u Srbiji, zbog njegove moći i popularnosti neće biti sigurno po mene da progovorim ko je on. Time bih stavila sebe i svoju porodicu u opasnost. Tako da sam samo otišla, na početku popularnosti i razvijanja svoje karijere. Otišla sam misleći da idem u novu zemlju gdje ću krenuti od početka i da nikad više neću misliti o tome. Nisam bila svjesna koliku sam traumu doživjela. Trebalo mi je da progovorim o svemu i mislila sam ako učinim da se tuđe priču čuju, onda će se čuti i moja priča – rekla je Danijela, a zatim podijelila video koji je snimila dan nakon silovanja.

– Prošle noći se desilo nešto užasno. Još uvijek sam zbunjena i u šoku. Trebalo je da osjetim da ovo smjera, govorio mi je od 2010. da me želi. Ja sam njemu govorila da ja njega ne želim. Govorila sam i da nisam zainteresovana, da imam dečka, da ne želim nikakvu vezu s njim, što i jeste bilo tako – započela je Danijela, a onda ispričala i stravične trenutke samog napada:

– Govorila sam mu da stane sve vrijeme, da se plašim, da ne želim to, toliko puta sam mu govorila “ne”. Satjerao me je uza zid, počeo je da me mazi i pipa svuda po tijelu, zavukao je ruku u moje gaće. Nakon toga je sve vrijeme pokušavao da omalovaži šta se desilo i pravio se da je sve uredu. Kad smo se vraćali nazad, njegova žena je zvala sve vrijeme, a on je samo mene držao za ruku i govorio kako je srećan i zahvalan, smiješio mi se. Tražio je da mu pjevam, i jesam. U tom trenutku više nisam bila ljudsko biće. I dalje se sjećam trenutka kad sam izašla iz njegovog auta i spustila noge na zemlju. Mislila sam kako je čudesno da sam živa i da je sve gotovo.

Danijela je ispričala da je nekoliko dana nakon napada mislila da će biti dobro. Da je sve prošlost i da će moći da nastavi normalno sa životom.

– Bila sam čak euforična i potpuno poricala šta mi se dogodio. I onda mi je poslije nekog vremena samo odjednom došla pred oči slika tog zida i kako je sve izgledalo. Osjećala sam se kao da me siluje iznova i iznova. Flešbekovi od te noći su bili najstrašnije nešto što sam ikad doživjela. Nakon toga nisam mogla da budem u kolima, da putujem, da pričam sa strancima, da idem na audicije, da pokušam da napravim karijeru Americi.

Glumica je otkrila da je prolazila kroz potpuno poricanje svega što joj se dogodilo, te da je u jednom trenutku planirala da izvrši samoubistvo.

– Odlučila sam da odem iz New Yorka u Los Angeles, gdje nisam nikoga poznavala. Bila sam razdvojena od porodice i od prijatelja u New Yorku. Moja odluka je bila da će to biti posljednja godina u mom životu. Ali ne u onom očajničkom smislu, već da je to ono kako treba sve da se završi. Ostavila sam oproštajno pismo u stanu, u kome sam napisala da me sahrane u Americi, a da moj pepeo pošalju roditeljima. Napisala sam i da mi oproste. Moja cimerka ga je našla i odmah pozvala policiju. Ja sam ih takođe odmah nazvala i pokušala da slažem kako je to lažna uzbuna, misleći da ću se izvući. Ali oni nisu vjerovali. Došli su u stan, vidjeli pismo i uhapsili me – ispričala je glumica, te otkrila da je dugo planirala da nađe način na koji će dokazati ko ju je silovao.

– Odlučila sam da ću naći dokaz da bi mi ljudi vjerovali. Da ću naći način da dođem do dokaza. Svi prijatelji su mi govorili da nema šanse da ću u tome uspjeti i da je dosta vremena prošlo da bilo šta dokažem. Da ću staviti sebe u jako nesigurnu i opasnu situaciju i da nema poente da to radim, da neću dobiti ništa iz toga. Ali sam onda odlučila da ga snimim.

Na kraju filma, Danijela u razgovoru s drugim žrtvama koje su takođe doživjele silovanje kaže da je uspjela da se osjeti slobodnom tek nakon dugog rada na sebi, ali i kada je pronašla snagu da oprosti.

– Najveći dio mog izlječenja je bio da dođem do tog mjesta da mu oprostim. Shvatila sam da niko ne može da mi oduzme moć nad mojim bićem i mojim tijelom. Ni on, ni zlostavljanje, ni silovanje. Shvatila sam da ta priča više nema moć nada mnom i da sam je se oslobodila i zacijelila. Bilo je teško zamisliti da će ovaj momenat doći, ali sam srećna što sam stigla do njega. Srećna sam da sam slobodna – zaključila je Danijela uz osmijeh.

Djevojke iz organizacija „Vjerujem ti” i „Ženska solidarnost” podržale su glumicu dolaskom na premijeru filma „Zacijeli me” u Beogradu transparentom na kom je pisalo: „Vjerujemo Danijeli Štajnfeld”. Iako Danijela nije bila na premijeri u Beogradu, ova važna poruka je poslata svima koji su u srijedu uveče došli da pogledaju ovaj dokumentarac, piše Blic.

