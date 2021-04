“Protiv raka, borim se jednom biljkom!” – Marina Tucaković boluje od raka dojke, tvrdi da joj ova biljka pomaže, otkrila i recept!

Marina Tucaković kaže da je poslije tri godine borbe sa rakom dojke otkrila prirodni recept za liječenje.

– Osjećam se bolje otkad sam počela da koristim biljku koja se zove moringa. To je drvo iz Afrike, čiji se prah pomiješa sa kozjom surutkom, a može da se doda i malo kiselog mlijeka. To je baš zdravo. Svi mi koji smo bolesni tu mješavinu treba da uzimamo tri puta dnevno. Međutim, zbog ukusa koji mi ne prija ja je uzimam jednom dnevno. To je malo, ali ipak djeluje – kaže najpoznatiji tekstopisac i dodaje da koristi i biljne preparate iz manastira Ravanica:

– Ti preparati iz manastira su veoma dobri. Osjećala sam se sjajno čim sam počela da ih uzimam. Sve mi to daje veliku nadu u izlječenje. Ipak, sve dok imam tu bolest, ne mogu da kažem da mi je nešto skroz pomoglo… Dobro se osjećam sada i nadam se da će pregledi da pokažu da sve ide nabolje,prenosi Informer.

