Žena od Ša započinje život sa Tomovićem: Ivana i Vladimir prave bebu i žive zajedno, izbacila sve muževljeve stvari iz stana!

Ucveljena i psihički uništena zbog svega što joj je još uvijek zakoniti suprug priredio u posljednjih šest mjeseci pred kamerama rijalitija “Zadruga” u četvrtoj sezoni, njen život je na momenat stao.

Bila je u kanalu i nije znala kako da se nosi s javnom prevarom. Iako su joj ljudi sa svih strana pružali podršku, slali joj poruke, zvali je i spopadali na ulici, njoj je bila potrebna prava muška energija da je podigne. Kada je iznenada izbačen iz “Zadruge”, Crnogorac se sasvim slučajno povezao s lijepom reperovom ženom u želji da joj pruži podršku.

Njihova danonoćna dopisivanja pretočila su se u pravu simpatiju, a emocije su planule s obje strane. Sada oboje imaju plan kako da unište preljubnika iz “Zadruge”.

– Iako se neko vrijeme držala po strani od cijele priče vezane za preljubu, koju joj je muž napravio pred kamerama “Zadruge 4”, želeći da bude dostojanstvena do kraja, sada se sve promijenilo. Od kako je počela da se dopisuje sa Tomovićem kada je izbačen iz “Zadruge”, on joj je nametnuo svoje stavove. Poznato je kako žene padaju na njega i gledaju ga hipnotisano, Ivana je bila tako pogodno tlo za njegove moći. On je prvi počeo da joj piše, dobio je njen broj od zajedničke prijateljice. Ivana je prvo bila odmjerena i nije se mnogo opuštala.

Bilo je to samo: “Hvala”, “U pravu si”, a onda je on insistirao na video-pozivima. To je nju počelo da opušta, da budi nešto u njoj, svu onu gorčinu koju osjeća zbog Ša pretočila je u lijepe emocije prema Crnogorcu. Naravno i on je pao na njenu ljepotu, šarm i elokoventnost. “Ne mogu da vjerujem kakvo blago je kretenčina Ša ostavio zbog one prljave f.fice. Tara Simov da stane pored tebe, ne bi je vidio. Ti si žena koju sam ja tražio u svakoj bivšoj. Da li si svjesna koliko si lijepa, koliko si nježna. Ja ću tebe da čuvam kao malo vode na dlanu”, govorio joj je Vladimir – počinje izvor blizak prelijepoj supruzi aktuelnog zadrugara koji je sretan jer je drugarica konačno živnula i posvetila se nekom poslije šest mjeseci mraka i tugovanja.

– Ivana je prvo bila nesvjesna šta joj se dešava, šta se to u njenoj glavi odvija. Počela je da se smije, da izlazi i šeta. Otvorila je Instagram jer je željela da svi vide da se nešto dešava. Vlada ju je zvao svakoga dana, to su bili pozivi do jutra. Nekada su znali da se oboje uspavaju.

– “Ne znam šta je ovo, ali poslije svega što mi je čovjek kom sam vjerovala slijepo uradio, ja sam srećna. Srećna sam što sam poslije sedam godina braka vidjela s kim imam posla. Vlada je muško, pravi alfa muškarac. Lijep, pažljiv i inteligentan, sve što Ša nije. Smiješno mi je što sam toliko dugo bila s pajacem koji u petoj deceniji skakuće oko jedne malene vrtirepke. Ma ja sam doživjela spasenje sa Vladom”, rekla mi je ona s kezom od uha do uha. Potajno je željela da javnost sazna sa njih, da svi objave. Onda su počeli javno da se dopisuju na Instagramu. Komentari prepuni ljubavi. Kao da su zajedno godinama, a ne svega nekoliko nedjelja. Vlada je ubijedio Ivanu da se zajedno osvete Ša i Tari, mada više njemu, ali i ona će da osjeti šta je uradila i da je ispala đubre nad jednom udatom ženom koja je ostala kod kuće i gledala užas koji su joj priredili – nastavlja izvor, a onda nam otkriva kakav plan oni sada imaju, kao i da je osveta spremna, ali za sada ne žele da se zna da su zajedno.

– Poznato je da je Vlada stalno napadao Ša dok je bio u “Zadruzi”, on je vezu njega i Tare nazivao smećem, sramotom i užasom. I tada je hvalio Ivanu, koju je znao samo sa slika i video-snimaka. Kada su se vidjeli, emocije su uzavrele. Vidjelo se da je to ljubav na prvi pogled. Ivana je odlijepila za njim i spremna je bukvalno na sve. Vlada ju je ubijedio da mora da se osveti Ša, da mora da uradi stvari koje će ga povrijediti. Kako ima opasnu moć ubjeđivanja, uspio je da je osvoji. Ona planira da useli Vladimira u njen stan u kom je živjela s reperom. Sve reperove stvari je odmah spakovala u crne plastične kese, a tamo gdje su one stajale, stajaće Vladine krpice. Ivana se ludo zaljubila u Vladu. Oni hoće da prave bebu, da dokažu Ša da je nesposoban da napravi bebu. Dogovorili su se samo da još uvijek javno ne pričaju o vezi, ali njihovo najbliže okruženje sve zna. Nikada nije bila tako nasmijana, lijepa i ushićena. Vidi se da joj taj momak prija. Sada trezveno gleda “Zadrugu”. Gledala je i “Magazin in” zajedno sa Vladom i oboje su se smijali karikaturama Tari i Ša – završava izvor blizak Ivani, a Vladimir se oglasio za domaće medije i komentarisao odnos s Ivanom.

– Ivana je divna žena koja ne zaslužuje da bude isprljana ovakvim tekstovima koji izlaze jer ja nju i ne poznajem lično. Ako su nekoliko komentara znak da smo u vezi, onda je stanje uma danas na tankim granama – bio je zagonijetan Vladimir, koji ipak nije želio da prizna da su on i još uvijek zakonita žena Nenada Aleksića Ša u ljubavi, piše “Republika“.

