Kraljica prelomila! Donijela važnu odluku: Šta će se desiti u subotu, na sahrani princa Filipa

Sahrani će prisustvovati svi članovi britanske kraljevske porodice, a ono što ih je do juče brinulo je vojna uniforma koju su svi muški članovi trebali da nose.

Ovo je tradicija koju do sada nisu kršili. Međutim, sahrani će i nakon intervjua koji je izazvao skandal u javnosti, prisustvovati i princ Hari. On se međutim, nakon odlaska iz Britanije odrekao svih svojih titula, pa je članove porodice brinulo to što bi on bio jedini član porodice bez uniforme. Ovo je i jednistvena prilika da članovi porodice pokažu kako su izgladili odnos sa Harijem i da je on i dalje član porodice, a na ovaj način bi poslali upravo suprotnu poruku, prenosi “Srbija danas“.

Zbog ovoga je kraljica predložila da prekinu tradiciju i da niko ne nosi uniformu, kako mediji u Britaniji prenose da princ Hari i princ Endru koji se nalazi u sličnoj situaciji ne bi morali da “crvene” pred prisutnima.

