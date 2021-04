Princ Filip umro u 100. godini

Princ Filip, vojvoda od Edinburgha, britanski princ i suprug kraljice Elizabete II. (94), preminuo je u 100. godini, prenosi britanski Mirror. Glasnogovornik kraljevske porodice nedavno je govorio kako se princ nalazi u bolnici u Londonu jer se nije osjećao dobro. Početkom januara on i kraljica Elizabeta II. cijepili su se protiv korone.

Brak kraljice i princa prošao je kroz razne kušnje, ali njihova ljubav bila je toliko jaka da su sve izdržali. Kraljica se 1947. udala za grčkog kraljevića Filipa, i to dok je još bila kraljevna. Toga dana ostvarila je svoje snove, kako je ispričala, jer ga je voljela još otkad je imala 13 godina, a on je tada imao 18. Ipak, Filip nije baš bio ‘savršen ulov’ za osobu koja će postati kraljicom Velike Britanije – rođaci su u trećem koljenu, odnosno, prabaka im je britanska kraljica Viktorija. To nije smetalo njihovim porodicama, ali postojale su i druge stvari.

Odabranik kraljičina srca bio je protjeran iz Grčke, a i nije bio imućan kao ona. Od oca je dobio kovčeg odjeće, četku za brijanje, dugmadi za manžete i pečatni prstena kojeg je Filip stalno nosio. Bio je pravoslavac, a njegove sestre bile su udate za njemačke prinčeve bliske nacistima. Osim toga, ni njegovo ponašanje nije se sviđalo roditeljima kraljevne Elizabete jer je bio direktan, a kad je bio duhovit, to bi graničilo s vrijeđanjem.

Filip se školovao u Velikoj Britaniji, a tijekom Drugog svjetskog rata sudjelovao je s Kraljevskom mornaricom u bitkama na Sredozemlju i Pacifiku. Svako slobodno vrijeme koristio je da vidi svoju Elizabetu.

Zaručili su se 10. jula 1947., a vjenčali 20. nevembra iste godine. Zaprosio ju je dijamantnim prstenom koji je dao napraviti od majčine tijare. Prije vjenčanja princ je postao britanski građanin i princ te vojvoda od Edinburgha. Prije ceremonije morao se odreći pravoslavlja i prava na grčko prijestolje, koje zapravo više nije ni imao. S obzirom na to da su se Filip i Elizabeta vjenčali svega nekoliko godina nakon kraja Drugog svjetskog rata, nitko od članova njegove porodice njemačkog podrijetla nije smio doći na kraljevsko vjenčanje (osim Filipove majke). Šuškalo se da ju je često varao i imao razne ljubavnice, ali s kraljevskog dvora nikad nisu dopustili da detalji njihova privatnog života dospiju u javnost.

Oni koji su upućeni u odnose kraljice i princa ističu da su opstali zato što su često bili razdvojeni, imali razne obveze oko kraljevskog dvora, a onda kad se 2017. princ Filip povukao pa nije bio čest gost javnih događanja, kraljica je imala sve više i više obveza oko dvora i rješavanja problema koje bi joj s vremena na vrijeme zadali njezini potomci, piše “24sata“.

