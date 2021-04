Stravični detalji borbe sa koronom! Halucinacije: Hasan Dudić na kiseoniku – “Jedva sam noć izgurao!”

Pjevač Hasan Dudić (63) imao je tešku noć zbog otežanog disanja i kašlja uslijed obostrane upale pluća koju ima zbog korona virusa.

Ističe da se danas, u petak 2. aprila, osjeća mnogo bolje, te da su ga zvale mnoge kolege, bivša supruga Zlata Perović, kao i porodica Šaulić.

– Na kiseoniku sam i dalje, ali nadam se da će bolje biti. Primao sam infuzije, vadili su krv ponovo, svašta nešto, još uvijek sam pozitivan na koronu. U bolnici sam treći dan, osjećam se bolje i toplije, imam vjeru u ljekare, sve terapije što su mogli uradili su. Preko 10 dana sam bolestan, bio sam na Infekivnom, pa kući, bio dobro, rezultati dobri, ali tamo sam se smrzavao dok sam čekao nalaze i onda sam nagrabusio – rekao je Hasan i dodao:

– Dobio sam neku specijalnu kesicu jutros, polako pričam da me ne nadraži, počelo je hvala Bogu da mi sazrijeva šlajm, a noćas sam htio da puknem. U sobi je bio jedan čovjek samo što je bio živ, dvojica kritični, a ja i jedan gospodin smo čekali u sobi i ova dvojica jadni mrtvi bolesni. Ovaj prvi, odnijeli su ga, ko zna da li će da pređe, da mu Bog da sve najbolje. Ja sam umirao od kašlja noćas, padao sam, zacenio se, jutros dođoše neki predivni ljudi i dadoše mi neku kesicu, popih to i umiri me, dadoše mi lijekove, vadili krv za analizu.

– Ovo nije naivno nimalo, ja sam zakačio i prošao sam kroz taj veliki oblik muka i preživio svašta. Ovih dana u kući počele zime, oluje, kao da si na Sibiru, tresem se, jedva sam tu noć izgurao kod kuće, gadne stvari pred očima, Bože me oprosti, kao da sam na drugom svijetu, noge, ruke, mišići, bolovi, sačuvaj Bože. Sinoć iz čista mira tri sata nisam mogao da se smirim, jedva sam sebi došao. Ovo nije za igrati se, za čas promijeni tok – rekao nam je Dudić.

Hasana su kontaktirale kolege, a posebno ga je iznenadio poziv bivše supruge Zlate sa kojom je, kako nam je rekao, u zahladnjelim odnosima, a pjevačica je plakala jer se uplašila za njegovo zdravtsveno stanje.

– Mogu da se pohvalim, vidi se da smo mi kolegijalno svi zajedno, ova moja muka pomiri me i sa familijom i javiše mi se prijatelji, bivša žena Zlata, ja sam se bio začudio što nije zvala, jer mi kao nismo u dobrim odnosima, nismo se svađali, ali zaladnjeli odnosi i baš Mina Kostić pita: “Je l zvala Zlajka?”, ja reko: “Nije, otkud znam, ljuta, ko zna, ali neću da griješim dušu nek je živa i zdrava” – ispričao je Hasan.

– Kad ne prođe ni dva minuta Zlata zove, plače, vrišti: “Joj, šta je Haso?”, reko: “Polako, hoću još da živim, valjda sam zaslužio da unuke gledam kako rastu”. Moj dragi kolega Marinko Rokvić se javio, Vera Matović, Mina Kostić, Zlata, bilo ih je još da nekog ne zaboravim, obradovalo me je to što su se sjetili moji prijatelji, onda Kapor, puno njih, ovim putem pozdravljam sve drage ljude, pa moj Vasilije Mandić, pa gospodin Milorad Krstić, moj veliki prijatelj i moj počasni predsjednik za ljudska prava – rekao je pjevač, piše “Telegraf“.

