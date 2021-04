Miss Biljana koja je upecala Ronalda: Zaljubljena sam u Kristijana, zbog njega sam iznajmila sobu u hotelu!

– Sačekala sam ga na aerodromu. Kada sam ga ugledala u autobusu komunicirali smo rukama. Htela sam da uđem u autobus i to sam mu pokazala, ali mi je on rekao da je to nemoguće da se izvede. Želela sam da dođem do njega – priča Biljana i otkriva gde ga je sve pratila:

– Bila sam u Budimpešti kada je igrao, pa u Torinu. Volim ga odavno. Vodila sam čak i njegovu fan stranicu. Prvi put smo se upoznali u Budimpešti. Tada se nismo slikali videla sam ga samo usput.

– Pre dve godine kada je dolazio mahnuo mi je da priđem. Prepoznao me je, mada možda to nije dobro da se zna – kaže Dragaševa.

Ona priznaje da gaji emocije pre Kristijanu.

– Zaljubljena sam u njega. Verovatno je i on to shvatio. Volela bih da imam neku aferu, ali …. On izgleda mačo, pun je pozitivne energije. Sviđa mi se kako šeta, kako prilazi. Muževan je i sviđa mi se svaki njegov pokret. Posebno mi se dopada što ostavlja srce na terenu – tvrdi ona.

Biljana prati i fudbalere Crvene Zvezde, ali kaže da Ronalda niko ne može da zameni.

– Nemam omiljenog od naših. Volim Zvezdu, ali Ronaldo i niko drugi.

Na pitanje da li se srela sa njim u hotelu bila je misteriozna.

– Nisam imala ništa sa njim, ali sam ga mnogo puta viđala. Poklonila sam mu neku sliku, pismo, ali to je tajna šta sam mu napisala. Ja ga pratim i na Instagramu, ali on mene ne. On gleda storije na fan stranicama. Imala sam komunikaciju sa jednim bokserom koji je prijatelj sa njim. Imam neku komunikaciju sa Ronaldom, ali to sad nije bitno – misteriozna je ona.

Biljana ima plan kako da ga ponovo sretne

– Možda ću otići u Španiju. Sada zbog korone je malo teže, ali volela bih da pričam sa njim mnogo više. Taj trenutak kada sam ga zagrlila je nešto neopisivo. Jako je lepo što mi se to desilo. Tresla sam se od uzbuđenja. Htela sam da ga sretnem zato sam iznajmila sobu u hotelu gde je odseo. To su veliki troškovi, ali sam izdvojila za to – poručuje ona, prenosi “Ekskluziva”.

Facebook komentari