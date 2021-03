OGLASIO SE OTAC NINE RADULOVIĆ: Evo šta je rekao o bivšem zetu BRANISLAVU LEČIĆU! Čuo se s njim nakon poligrafa

Ekipa Kurira posjetila je kraj u kojem žive roditelji poznate voditeljke. Pozvonili su na interfon i javio nam se Ninin tata Branislav. On je ljubazno razgovarao s ekipom o slučaju koji je danima broj jedan u medijima. Ipak, zbog korone nije želeo da napušta stan.

– Moja supruga je ispričala sve i ja bih mogao da ponovim i potvrdim njene riječi. S bivšim zetom sam se izuzetno slagao. I sada smo u odličnim odnosima. Svakakvih priča može da bude o njemu, ali mi kao Ninini roditelji imamo samo riječi hvale. Bio je besprekoran u porodičnim odnosima – rekao je Branislav na početku razgovora. prenosi “Novi“.

Ninin otac se s bivšim zetom čuo odmah poslije poligrafskog testiranja.

– Tada mi je rekao da je jako umoran. Vi kao novine ste vrlo korektno izvještavali, i to o čemu ste pisali znam i ja. Mi smo bili na Kosmaju kad je to odjeknulo. Baš smo se šokirali jer to ne liči na Leku. On je lijep čovjek, šarmer i bio je poželjan tih momačkih dana. Ne znam koja je namera te djevojke bila i kakav joj je plan u vezi sa ovim slučajem. Bez obzira na to što je njegov lik u filmovima prek, kod kuće smo imali divnih trenutaka. I dan-danas je tako – kaže gospodin Radulović.

On se osvrnuo i na brak svoje kćerke s glumcem. – Šta je privatno bilo među njima, ne znam, niti znam koji su razlozi za razvod moje kćerke i Leke. Nisam u to ni ulazio, niti sam se miješao. Znam da ako se meijšate, možete da izazovete prkos. Pustio sam da njihov brak teče kako su oni željeli. Nikada nisu pravili neke incidente pred nama. Leka je bio izvanredan, naročito sa mnom. Nikada nisam htio da zauzimam stranu. I danas smo u korektnim odnosima, brinemo o njihovom sinu – završava Radulović. prenosi “Novi“.

