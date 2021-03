Danijela uzela 30.000 eura od drugog glumca da optuži Lečića: Njegova tvrdnja je napravila totalnu pometnju!

– Ja sam sve vrijeme u dilemi da li da kažem neko saznanje ili da ne kažem. To je totalno nova dimenzija koju niko nije pomenuo, a tiče se da sam čuo, nemam nikakav dokaz niti da li je to prva ruka, iz koje je to ruke, da je Danijela dva poznata glumca, jedan je Lečić, praktično ucjenjivala svojom pričom i da je ovaj platio jedan 30.000 eura – ispričao je Miletić gostujući na televiziji Hepi.

Naglasio je da neće otkrivati identitet drugog glumca jer, kako je rekao, nema razloga da ga miješa u ovu priču.

– I sada, ako vratimo film, njen povratak iz Amerike sa dokumentarcem, plasiranje u medijima, krenuti direktno na Lečićevo ime, ona dugo ne priča ko je, šta je. Motiv je spinovanje, talasanje javnosti, s nekim razlogom da se nešto skrene pažnja na ovo. To je tipičan primjer specijalnog rata, ako je ovo istina, što ne znači, nemam nijedan element, osim samog saznanja, zamislite ako se pokaže da to ima veze i s nekim drugim stvarima, ucjenama – naveo je Miletić.

Apelovao je na istragu da bude izuzetno pažljiva, a isti savjet uputio je i javnim ličnostima kako zbog neupućenosti u detalje afere ne bi davali neprimjerene izjave.

– Ne mogu da se otmem utisku da cijela situacija ima pozadinu – zaključio je analitičar.

Miletićeva saznanja potvrđuje i analitičar Branko Radun:

– Čuo sam to, da je još nekog reketirala i da mu je uzela novac. Najbolje bi bilo da se taj neko javi, ali do toga neće doći jer, ako je platio reket, onda o tome sigurno neće govoriti i onda će ispasti nikom ništa.

Dodaje da ga slučaj Štajnfeldove podsjeća na američke kampanje.

– Ostaje sjenka sumnje, kako u njen tako i u Lekin iskaz. Cijela priča djeluje sumnjivo, u Americi na taj način ucjenjuju moćnike, tamo postoji pokret “metoo”, gdje se poznate ličnosti ucjenjuju ili im se uništava karijera i sve to prilično liči jedno na drugo – mišljenja je Radun. prenosi “Ekskluziva“.

