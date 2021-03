OGLASIO SE ACA LUKAS, “BRANISLAVA LEČIĆA POZNAJEM”: Evo šta je pjevač rekao o cijelom slučaju, ŠOK IZJAVA

On je premijernu ekipu ugostio u svom domu u prestonici. Između ostalog osvrnuo se i na trenutno goruću temu i medijima.

Budući da poznaje glumca Branislava Lečića, progovorio je o optužbama koje je glumica Danijela Štajnfeld iznela na njegov račun, da ju je si*ovao 2012. godine.

Uvijek imam svoj stav. Branislava Lečića poznajem, jedan je od naših najboljih glumaca i ne slažemo se nikako u političkim stavovima. Mislim da ovo veze s mozgom nema, mislim da je klasična namještaljka, on ima punu podršku od mene. Naravno da je nasilje grozno i treba da bude najgora kazna za tako nešto, ali da se neko poslije 9 godina sjeti da je si*ovan… To je van svake pameti. Pusti me tih priča ”Trauma”, a pričaš 70 minuta sa si*ovateljem opuštenim glasom i onda kažeš ”Nisi me ispoštovao”, u čemu? U si*ovanju ili milovanju? Ne razumem. Čovek evidentno nije kriv – istakao je Lukas.

