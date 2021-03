“Sebični ste!” – Zorici Brunclik nije bilo dobro zbog takmičarke i njenog vokala: “Sram vas bilo!”

Zorica, naime, nije krila oduševljenje kada je bila u pitanju takmičarka Bojana i njene vokalne sposobnosti, a to joj je to i rekla kada ju je uživo čula u emisiji.



– Meni nije dobro. Bojana, ja mislim da ste vi malo sebični! Sram vas bilo što sve ove godine niste pokazali svoj talenat. Niste to smjeli – bila je Zoricina šaljiva reakcija, a takmičarka je dodala da je 29 godina u ovom poslu.

Inače Zorica je nedavno prokomentarisala svoj povratak u žiri takmičenja “Zvezde Granda”.

– Sve su karte na stolu, sve zavisi ko ih meša. Da li bude dobitna varijanta ili ne bude – rekla je Zorica i prokomentarisala kolege koji žiriraju trenutno:

– Članovi žirija pažnju obraćaju najviše na svoj stajling. Mislim da su se u ovom sastavu žirija promenili kandidati i žanrovi muzike. Lično mislim da tu mora da bude balans, narodna muzika je ono na čemu mi počivamo… Ja bih to potpuno drugačije. Kada se vratim u žiri imat ću konflikte sa svima. U vrijeme kada sam bila u žiriju to je bio format takmičenja kandidata sa elementima šou programa. Danas je to šou-program sa elementima takmičenja kandidata, tako ja doživljavam.

U videu pogledajte izvođenje takmičarke.

