Skandalozna izjava bivše ljubavnice Branislava Lečića: “Danijela je si*ovala njega, a ne on nju!”

Starleta i bivša učesnica “Parova” Kristina Marković, poznatija kao Atina Ferari”, svojevremeno je tvrdila da je bila ljubavnica glumcu Branislavu Lečiću. Objavljivala je na svom Fejbuk nalogu fotografije na kojima se grli sa njim i pričala kakav je u krevetu.

On je aferu demantovao, a Atina i dalje stoji pri onome što je pričala prije šest godina.

“Istina je, bila sam s njim dok je bio oženjen, a zbog mog javnog priznanja tada nismo bili u dobrim odnosima, međutim sve se iskristalisalo. Iskreno, sada o njemu imam fenomenalno mišljenje! Sve je došlo na svoje. Zadnjih par godina imamo jako lijep odnos. Tada sam samo iznijela istinu, nisam imala namjeru da ga blatim, ali je on morao da se brani jer je bio oženjen”, rekla je Atina za “Alo!” i dodala:

“Nakon što je ponovo postao slobodan, shvatio je neke stvari i izvinio mi se što je za medije pričao da me ne poznaje. Meni je vremenom to postalo jasno i nisam imala problem”.

Starleta se osvrnula i na tvrdnju glumice Danijele Štajnfeld da ju je si*ovao Lečić. Atina je stala na stranu glumca i istakla da je glumica taj čin izmislila.

“Povodom aktuelnog slučaja, tog priznanja glumice da ju je on si*ovao, mislim da to nije istina. Čudno mi je da, ako si žrtva si*ovanja, ne prijaviš to odmah nego čekaš par godina… To su banalnosti. Vjerujem da je ona možda si*ovala njega, a ne on nju! Lečić je šmeker, gospodin, pravi frajer, tako da sam sigurna da ga žele sve klinke i da se zato možda i glumice kače na njega”, rekla je starleta.

Facebook komentari