Kako je Karleuša govorila o Vanji Knežević, mjesecima prije diskvalifikacije takmičarke

Skandal koji se dogodio nakon emisije “Zvezde Granda” u kojoj je nastupila Vanja Knežević, koja je dva dana kasnije diskvalificirana iz takmičenja, još ne jenjava.

Podsjećamo da je Vanja, inače takmičarka iz Banje Luke, diskvalificirana nakon što je objavila komentare ljudi koji vrijeđaju Jelenu Karleušu zbog toga što je Vanji u emisiji rekla da izgleda “kao tetka”, te da sa 18 godina ne treba tako da se oblači. Mnogi su mišljenja da Karleuša ima nešto protiv mlade Knežević. Međutim, ono što će mnoge iznenaditi je to kako je pop diva Vanju komentirala u prethodnim emisijama.

Naime, Vanja je u prvoj emisiji u kojoj je pjevala sama na sceni, Jelena Karleuša već u prvoj pjesmi “Reset” dala glas. Prva je glasala Ana Bekuta, a odmah za njom i Jelena te je rekla: “Dobra, dobra”

Tokom izvedbe druge pjesme “Đurđevdan” Jelena je sve vrijeme pesnicom bodrila Vanju, a potom je ustala i zaigrala.

Nakon nastupa, žiri je komentirao nastup Knežević, a Jelena je pohvalila, ali i prokomentirala njen stajling. prenosi “Avaz“.

– Vanja, bila si odlična! Moja jedina zamjerka će biti, pored tvog neospornog talenta, vidjela si, dala sam ti odmah glas, ustala, igrala, sve što treba, fantastično, ali molim te sada da se manemo bijelih košulja i crnih sakoa, nisi apotekarka – rekla je Jelena i izmamila Vanji osmijeh.

Bilo je još pozitivnih komentara koje je Karleuša uputila mladoj takmičarki.

U narednom krugu, Vanja se pojavila u duelu sa Teom Šuftom, kojoj je Jelena bila mentor.

Đorđe David Vanji je rekao da je “pukla” sa energijom i da bi u preglasavanju glasao za Teu. Dragan Stojković Bosanac je rekao objema:

– Da vam kažem, cure, ovo ništa nije valjalo. Ovo što se prikazalo, to dvije pare ne valja. Vanja, pjesma prva donja laga nije obrađena, a druga pjesma osim tonova koje si gađala, to je takav amaterizam, da to nema pojma – rekao je Bosanac.

Marija Šerifović kritikovala je obje kandidatkinje, iako je Vanja njen takmičar.

– I Tea i Vanja nisu dale svoj maksimum večeras. Vanja, rekla sam ti da ću biti u pravu, to je moglo mnogo bolje, sa više pokreta, sa više emocije. Bilo bi pitanje u baražu šta bi bilo sa Teom i Vanjom da ga ima – rekla je Marija.

A Jelena je stala u Vanjinu odbranu.

Ja ne znam o čemu je riječ ovdje, stvarno, ja se bukvalno ne slažem ni sa jednim članom žirija. Ni za jednu ni za drugu. Tea, ja sam ti vjerovala, bilo je mnogo strasti i emocije, meni je bilo lijepo da te slušam, ja sam se naježila. Ova mala sa 18 godina, ti si vanserijski talenat. Stoji da je to bilo mlako, ne mlako, ti si mlada za ovako velike pesme koje si pjevala. Ti si bila bez greške, ti si mlada, ali doći će to s godinama, ti si tako veliki potencijal, bilo mi je zadovoljstvo da te slušam. Ovakve djevojke treba da se hvale, da im se da vjetar u leđa – rekla je Karleuša.

– Hvala vam od srca – odgovorila je Vanja Jeleni.

Facebook komentari