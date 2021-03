“SKLANJA KONTENJER DA SE PARKIRA”, EVO GDJE ŽIVI ĐORĐE DAVID: Žena i kćerka mu dolaze u goste, komšije ga raskrinkale – EVO KO JE ON U STVARI (FOTO)

Njegova pojava, izjave i način života privukli su pažnju medija. Iako sa dugogodišnjom djevojkom ima kćerku, muzičar živi sam u Novom Beogradu u momačkom stanu.

– Bog će ti ga znati kako to danas mladi funkcionišu, mada on nije ni mlad. Dolaze mu često žena i ćerka, vidim da se super slažu, ali ne žive zajedno. Glupo mi je da ga pitam zašto je to tako kada već među njima nema problema, ali mi nije jasno – kaže stariji gospodin na ulazu u zgradu u kojoj živi Đorđe.

U obližnjem marketu kažu da im pjevač često svrati, da je nasmejan i bučan. – Uvijek je u nekoj žurbi, priča na mobilni i kupuje, pa zaboravi pola stvari koje je hteo, te se vraća. Nasmijan je i uvijek ima tema za razgovor s njim. Ponaša se poput djeteta. Priča glasno, pa privlači pažnju – kaže prodavačica, s kojom se slaže i jedan od kupaca.

– Ma on je dječak zarobljen u tijelu odraslog čovjeka. To je takav karakter, nikada on neće da odraste. Prođe tu kroz igralište, pa s klincima zaigra fudbal ili ubaci koji koš. Čujemo ga kako svira i pjeva kroz kuću. Lijepog je duha – kaže komšinica Marija.

– Viđamo ga često i nekoliko puta smo se smijali jer nije imao gdje da parkira. Vrtio se tu oko zgrada, a onda se iznervirao i izašao. Pomjerio je kontejner i onda se uparkirao na to mjesto. Sve vrijeme je psovao, ali smo bili daleko pa nismo čuli šta je izgovarao. Bilo je zabavno – kažu ova starija gospođa kroz osmijeh se prisjećajući se te scene koja se nakon mjesec dana ponovila.

Komšije kažu da je u stanu muzičara uvijek veselo.

– Dok nije bila pandemija, tu se skupljalo puno ljudi. Nisu pravili žurke, ali su se družili, sada ne toliko. Dođu mu prijatelji, ali ni on nema vremena za druženje. Viđamo ga kako stalno negde ide, valjda ima mnogo posla oko snimanja na „Grandu“ i rada s tim takmičarima. Čini mi se da im je baš posvećen, voli da priča o njima kada ga pitamo – kaže mladić Goran.

Komšinica iz obližnje zgrade čiji prozori gledaju na stan muzičara tvrdi da Đorđe David po stanu hoda samo u vešu.

– Često ga vidim kada pijem kafu, jer se kroz prozor moje kuhinje vidi njegov stan kao na dlanu. Za sve ovo vrijeme ne znam da li sam ga ikada vidjela da u stanu na sebi ima išta više od veša. Bilo da je ljeto ili zima, taj se ne oblači kada je u stanu – kroz osmijeh kaže komšinica.

Ide u solarijum

Komšije muzičara otkrivaju i da se Đorde David njeguje u obližnjem salonu, ali i da ide u solarijum. – Viđam ga u solarijumu, vodi računa da je uvijek iskvarcovan. Vidi se i da je izdepiliran, tako mu dođu tetovaže do izražaja. Sa druge strane, on bolje izgleda uživo nego na televiziji, iako ima godina, nema bore i vidi se da njeguje lice – objašnjava djevojka koja muzičara često viđa.

Facebook komentari