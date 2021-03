Slučaj Vanja Knežević dobio epilog? Saša Popović donio drastičnu odluku!

– Koliko nepravde treba da mi pojedini ljudi nanesu da bi opravdali svoje postupke? Koliko laži će izmisliti o meni? Koliko sam im nebitna, pa stalno pišu o meni. Pišu da sam nešto podržala, odobrila… Hajde, molim vas, pošaljite mi taj komentar, taj stori, u kojem je Vanja Knežević napisala da taj sadržaj odobrava. Na kraju krajeva, taj sadržaj kipti sa svih strana, to može svako da vidi. I eto, skupili se mi “mali ljudi”, udružili se braneći istinu i sad svi vidimo koliko smo veliki. I to, naravno, nekima smeta. Da ne kažem – boli. Istina boli. Pojedini komentari, koji kažu da sam namjerno napravila žrtvu od sebe, ček… Čemu to? Zbog čega? Aha, mislite zbog onih psihičkih maltretiranja, prijetnji, uvreda, osuđivanja… Pa, u pravu ste, to i liči na žrtvu, ali daleko sam ja od toga. Svjesna sam ja sebe, svojih kvaliteta i sposobnosti – dodala je Vanja danas na pomenutoj društvenoj mreži, dok je mnoge iznenadilo to što su komentari ispod snimka emisije “Zvezda Granda” na Jutjubu prvi put zabranjeni.

Saša Popović je, po svemu sudeći, odlučio da ne želi da produbljuje jaz koji se napravio između žirija i takmičarke, prenosi “Puls“.

