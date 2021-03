Oglasila se diskvalifikovana takmičarka Zvezda Granda: Karleuša mi je pisala, pa me blokirala, a Marija me je podržala!

Šta se, zapravo, dogodilo, Kneževićeva je ispričala u razgovoru za 24sedam, poručujući da ju je Jelena blokirala, nakon što joj je poslala poruku prije nekoliko dana da će biti diskvalifikovana.

– Jelena mi je poslala poruku prije dva dana da ću zbog storija koje sam objavljivala biti diskvalifikovana. Nisam joj odgovorila, jer me je odmah blokirala. Nejasna mi je situacija, sve mi je konfuzno i sve se brzo desilo. Moji roditelji su pozvali Sašu Popovića, zatim sam se i ja čula s njim, ali se ništa nije znalo. Ljudi su mi pisali, sve kipti od komentara. Dijeleći te storije, nisam uopšte imala lošu namjeru. Poštujem ih sve i ne želim da ulazim u raspravu, s tim što nisam ja komentarisala Jelenu. Ja sam zahvaljivala na komentarima upućenim meni, a ne Jeleni – objašnjava nam Vanja, i dalje vidno uzrujana zbog novonastale situacije. Ipak, kaže da joj je žao što je došlo do toga, jer se već dvije godine takmiči u “Zvezdama Granda”.

– Žao mi je što je došlo do omalovažavanja, jer se već dvije godine takmičim i propašće sve ono što sam postigla – ističe ona. Na pitanje da li se čula sa svojom mentorkom Marijom Šerifović, koja ju je tješila u emisiji nakon Karleušinih prozivki, odgovara da su se dopisivale putem poruka, jer je pjevačica u Americ

– Marija je divna. Podržala me je, ali vidim da joj je nezgodno i da je između dvije vatre, a želi da ispadne korektna. Svjesna je toga da su moji storiji presudili da me diskvalifikuju, ali je rekla da ona ne može da utiče na to – kaže bivša takmičarka. Otkrila je i kako je tekao razgovor između direktora “Granda” i nje prije nego što je donijeta odluka da ona ne nastavi takmičenje. prenodi “Ekskluziva“.

– Popović me je podržao u emisiji, objasnio mi je kako stvari stoje, da će popričati sa svima, da podržava kandidate i da sam ja dobra, ali da ne može ni protiv žirija – istakla je Banjalučanka, te objasnila šta ju je najviše pogodilo.

– Inače sam veoma jaka osoba, ali kada sam na sceni emocije su jače, a najviše me je povrijedilo to što je rekla da sam opsovala i što me je predstavila u drugom svjetlu, kao nadobudnu. Uputila je teške kritike, koje je mogla blaže da mi saopšti. Prije toga mi je uvijek davala pozitivne komentare, uvijek lijepe riječi, pa me je možda zato sada ovo tako iznenadilo – zaključila je Vanja, ponavljajući da nije psovala na takmičenju.

Pozvali smo i menadžera i pi-ara Jelene Karleuše, Zorana Birtaševića, kako bismo dobili odgovor na pitanja da li je pjevačica prva pokrenula proces diskvalifikacije takmičarke, da li smatra da je nekad surova prema učesnicima takmičenja i koju psovku je čula da je Vanja izgovorila, i dobili odgovor koji prenosimo u cjelosti.

– Kandidatkinja je diskvalifikovana jer je postavljala uvrede na račun Jelene na svom instagramu, nakon emitovanja emisije u kojoj je učestvovala. Kandidati dolaze u takmičenje gdje se ocjenjuje njihov pjevački talenat, stajling itd. Konstruktivna kritika koja sugeriše da se neko obukao neinventivno, dosadno, u vidu reći “kao tetka”, ne smije da izazove kod kandidata salvu uvreda poput: “retard pokvareni, primitivni, raz.ebuša…”, što je pomenuta devojka postavila na svoj instagram-profil nakon emisije – odgovorio je Birtašević. Saša Popović još se nije oglasio ovim povodom.

