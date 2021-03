Darko Lazić sinoć ovdje uslikan, oglasila se uznemirena Marina: “Ne znam gdje je on više ni šta radi” – Evo šta je Darkova vjerenica poručila

Nakon što je pjevač Darko Lazić ponovo je uhvaćen u prekršaju i to na korona žurki na splavu restoranu “Mala Kolubara” sinoć oko 21: 45 u Beogradu gdje su od strane komunale policije svi legitimisani i podnijete su prijave, novinari su kontaktirali Marinu Gagić povodom sporne situacije, pjevačevu suprugu koja je vidno uznemirena odgovorila:

– Uspavljujem bebu, novinari su počeli da me zovu. Ne znam koja žurka je u pitanju i gdje je to Darko bio… Stvarno ni ja ne znam gdje je on više ni šta radi… Nije kod kuće sad.. Ne znam šta se dešava, probat ću sad da ga pozovem. Našli ste kad da me pozovete…

To možemo za sutra, čekam njega jer je nedostupan -kazala je Marina, prenosi “Republika“.

