Luna i Marko otputovali u Dubai, sada se oglasio on i otkrio odakle im novac: Otišli na luksuzno putovanje, evo ko je platio sve

On je sad progovorio o spekulacijama da su fanovi za njegovu i Luninu bebu sakupili 25.000 eura.

– U Dubaiju je bilo prelepo. Nije to tako kako je uživo, tamo je kao da te neko bacio u naučnofantastični film. Metro im je fenomenalan, Dubai je ostavio puno utisaka na mene. Koštalo je, nije bilo džabe, nije nam niko platio, sami smo platili. Tačnije, ja sam platio, iznenadio sam Lunu. Bila mi je to želja da sprovdem u djelo. Vrijedilo je, Luna je bila oduševljena. Znaju ljudi koliko to košta – rekao je Marko za “Kurir” i nastavio:

– Kamo lijepe sreće da se pojavi taj fan sa 25.000 eura u džepu i da kaže “Mare, izvoli”. To nije istina, to su gluposti. Kad smo to priuštili sebi, đavo ne da mira ljudima, pa izmišljaju.To smo mi zaradili i sami smo sebi priuštili. Nema šta ko da se ljuti, to je tako, iz mojih usta izlazi samo istina.

