Seka Aleksić nakon više godina borbe za potomstvo otkrila kako je zatrudnila! Tajna je u ovom lijeku!

Folkerka je otkrila i da je imala problem da zatrudni zbog insulinske rezistencije.

“Pazila sam šta jedem i pila sam lijek po preporuci lekara, sigurno četiri godine. Kod mene je to bila smetnja za uspjeh u vantjelesnoj oplodnji. Kada smo to otklonili i kada su se poklopile neke druge stvari, ja sam ostala u drugom stanju”, objasnila je pjevačica koja je sinove rodila carskim rezom, po preporuci ljekara, iako je njena želja bila da tobude prirodnim putem.

Poznato je da Seka najviše vremena provodi sa svojim mužem i sinovima, a ne krije da bi voljela da ima još dvoje djece.

Pošto su joj obe trudnoće započete vantjelesnom oplodnjom, obećala je da će snimiti Jutjub video u kome će detaljno govoriti o tom iskustvu, a sada je ispričala kako je jedva dočekala da vidi rezultate VTO.

“Bila je to treća VTO i nakon šest dana sam kupila test za trudnoću. Probala sam i ništa nije pokazalo. S obzirom na to da sam bila u hotelskoj sobi, ostavila sam test sa strane, nisam ga bacala u kantu, jer sam čula da neko govori naš jezik kroz hodnik, pa nisam htjela da bacam, jer sam se plašila da neko ne razglasi. Uđem u kupatilo poslije dva sata, sjednem i pogledam, kad ono dvije crte, kad nisam pala u nesvijest! Nakon toga sam sve do vađenja krvi svaki dan isprobavala po tri testa najmanje. Ispostavilo se kao tačno!”, napisala je Seka, piše “Informer“.

Facebook komentari