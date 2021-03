“Imao je djevojku koja je u moje ime potpisala papire” Tanja Savić kroz suze pričala o sinovima

Tanja se tokom emisije i rasplakala kada ju je voditelj upitao koliko se dugo nije videla i čula sa decom.

– Nisam ih videla skoro godinu dana. Ja imam sudjenje 12. sada i ja se nadam to ce biti sve u moju korist. Jaka sam ja. Ovo je samo trenutno mislim da su hormoni emotivna sam ovih dana, ali sam okej jer decu nosim u dusi i oni su stalno sa mnom – ispričala je Tanja.

Ona je objasnila da jedno vreme nije imala nikakav kontakt sa njima, ali je konačno uspela da sudskim putem dobije pravo na pozive.

– Super reaguju sada kada me uju, bilo je momenata kada mladji sin kada nije želeo da priča sa mnom, ali sada pricamo. Stariji sin me stalno zove. Oni imaju sada sudski nalog da me u 9 sati pozovu. Nisam imala tu mogućnost da se čujem toliko redovno, ali je sada sud dao nalog da deca moraju da mi se jave – rekla je ona i dodala:

– Ja za pravdu ću sve da uradim i mislim da da ce pravda da pobedi.

Na pitanje kako se desilo da njen suprug Dušan Jovančević odvede decu, Tanja je ispričala detajno kako je decu na prevaru odveo.

– Pobegao je. Ja ih nikada ne bih pustila, Moja dva dečaka i najveće bogatstvo ne bih ih pustila. On je to meni uradio iza leđa, verovatno zbog nekog straha od korone. On samo gleda kako ce njemu biti, ne svima nama. Očigledno je gledao samo sebe da zaštiti i brže bolje je pobegao. Imao je devojku koja je naš kućni prijatelj koja je u moje ime potpisala papire jer imamo sličan rukopis, ja sam odmah prepoznala – otkrila je Savićeva, prenosi Grand

Facebook komentari