“Zanijemila sam”, oglasila se majka Tare Simov nakon što je njena kćerka ozvaničila vezu sa Ša: Evo šta im je poručila

Vrelim poljupcima ozvaničili su početak veze, a potom i pohvalili cimerima u Bijeloj kući, a “Pink” je pozvao Tarinu majku Miroslavu kako bi čuli njene utiske.

– Čujem, viče Tara: ”Mama, pošalji mu čizkejk”, doći ću ja tamo od njega da napravim čizkejk – kao iz topa poručuje Miroslava, koja je u šoku zbog svega što se dešava.

– Zanijemela sam! Šta bih rekla… Vidim da je loše, da je smršala, htjela sam da se odvoji u rehab, odvoji od njega, ali… Mislim da je sve to neka njegova igra. Niko ne osuđuje njega, muškarca, nego svi na Taru! On ima godina i može da joj priča šta hoće, ima žvaku. Nemam ništa protiv dečka, takođe neću da se miješam u njegove porodične odnose, niti odnose sa ženom… – šokirana je Miroslava, koju su upitali da li joj se dopada novi zet.

– On moj zet nije! On je oženjen čovjek koji treba da se razvodi kad izađe iz rijalitija i porazgovara sa ženom. Ja mislim da do tog razgovora neće doći, on je Spajdermen tamo u Zadruzi, preskače svaki drugi dan… Ako su sretni, neka su sretni. Na kraju krajeva, razvode se ljudi sa po troje djece, ali ne želim da se miješam i prejudiciram, nešto mi tu ne pije vodu, kada je on u pitanju. Navijam za ljubav, ali da ide kako treba, da se prvo neke stvari raščiste.



Facebook komentari