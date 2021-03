Ovom članu žirija “Zvezda Granda” prijete ubistvom: “Govore mi da će me prebiti i…” – skandal!

Njegovi nekadašnji fanovi smatraju da je izdao rokenrol kada je pristao da bude u žiriju “Zvezda Granda”. Kako kaže, ne plaši se za svoj život, jer se vodi poznatom izrekom da “onaj ko laje, ne ujeda”.

-Dobijam prijetnje da će me ubiti, prebiti i svašta nešto raditi jer sam izdao rokenrol, ali meni je sve to simpatično. Pa ne mogu svi da te vole! Neki te pljuju, neki hvale, ali to samo znači da intrigiraš ljude, što je dobro za posao. Glupo je očekivati da se svima dopadneš – kaže David.

Bez obzira na loše komentare, njemu je drago što je dio žirija ovog muzičkog takmičenja.

-Mislim da sam od “Zvezda Granda” mnogo toga dobio, piše “Informer“.

