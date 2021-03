Internetom kruže Karleušine go*e fotke, pjevačica se oglasila nakon skandala: “Ucjenjivana sam i zastrašivana!”

Na Međunarodni dan žena, društvene mreže usijale su se poslije navoda da na aplikaciji za dopisivanje Telegram postoji grupa koja okuplja 36.000 muškaraca sa Balkana, u kojoj oni međusobno dijele nage fotografije i snimke, pa čak i adrese žena sa ovih prostora.

Zbog svega ovoga reagovali su ministar policije i nadležni organi.

– Zaboravili ste kako su mjesecima objavilivali moje go*e fotografije na naslovnim stranama, za koje vam ja nisam dala odobrenje. Ja sam tim slikama ucjenjivana, zastrašivana, a kada nisam uspjela u tome što je ološ tražio, slike su dospjele do miliona ljudi. I šta ja imam od toga što sam u pravu? Ništa. Šteta je učinjena, ja sam nekako preživjela. Živ je i nesrećnik koji je učinio šta je učinio. Ali da se nikada nikome ne ponovi to javno grupno si*ovanje, e to je moja poenta – poručila je Karleuša u svojoj objavi.

Karleuša nikada do sada nije otvoreno priznala da su fotografije koje je objavio Ognjen Vranješ zapravo njene, prenosi “Srbija Danas“.

Facebook komentari