Bila je Čolina velika ljubav nikad nije pričao o njoj, ali glumica je otkrila detalje: “Posvetio mi je pjesmu, sam je napisao”

Glumica Jasna Ornela Beri, rođena je 2. januara 1954. godine u Zenici. Kuloarima i dalje kruže priče da je bila velika ljubav Zdravka Čolića, a priča se i da je bila nadaleko poznata po raskošnoj ljepoti.

Publika širom regiona zna je kao zvezdu filmova “Na putu”, “Grbavica”, “Nafaka”, ali i “U zemlji krvi i meda” koji je režirala Anđelina Džoli. Zdravko o svojoj nekadašnjoj ljubavi – Jasni Orneli nije govorio u javnosti, ali zato je ona jednom prilikom otvorila dušu.

– Uvijek će dio mog srca biti rezervisan za njega – rekla je Jasna u jednoj emisiji i objasnila:

– Prvi put nakon rata sreli smo se u Beogradu, bio je to jako dirljiv susret koji nikad neću zaboraviti. On je fascinantna ličnost i svoju harizmu uspješno održava i danas. Prije svega je dobar čovjek. Čola mi je posvetio pjesmu “Noć mi te duguje”, koju je sam napisao. Ne mogu reći da smo se mi zabavljali ili bili u vezi. To je poseban odnos, koji i danas traje. To je i dalje ljubav koju ne možete pomilovati i držati za ruku. Zdravko će ostati uvijek svačiji i ničiji – istakla je tada glumica.

Jasna ima sina Vuka, koji je talentovan za umjetnost i krenuo je njenim stopama, prenosi “Srbija danas“.

