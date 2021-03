Marina o borbi sa kancerom: Zdravstveno stanje mi se rapidno mijenja zbog lijeka iz manastira Ravanica

Marina Tucaković (67), srbijanski tekstopisac vodi bitku sa kancerom, o čemu je u nekoliko navrata otvoreno govorila za medije.

Hitmejkerka je sada ponovo iskreno pričala svom zdravstvenom stanju i otkrila da joj je u borbi s rakom najviše pomogao lijek koji joj je pripremilo sestrinstvo iz manastira “Ravanica”.

Marina tvrdi da ovi alternativni lekovi pozitivno utiču na njen organizam, pa se nada da će sledeći ljekarski pregledi da pokažu samo pozitivne rezultate.

Osjeća se bolje

Kako je izjavila za srbijanski medij Svet ističe da je u posljednje vrijeme dobila nekoliko kilograma.

– Dobro se osjećam i nadam se da će pregledi da pokažu da sve ide nabolje. Znate vi mene, ne odustajem i borim se. Od terapija sam svašta uzimala do sada. Nešto mi je pomagalo, nešto nije. Verujem da svaki organizam drugačije reaguje na lijekove i to je normalno. Slušala sam o raznim čudesnim izliječenjima, a ja nažalost nisam nešto pretjerano disciplinovana, pa su me te priče nekako smarale – rekla je Tucaković.

Marina je potom otkrila kada je osjetila da joj se snaga vraća.

– Osjetila sam da se bolje osećam tek kada samo počela da koristim biljku koja se zove Moringa. To je drvo iz Afrike čiji se prah pomiješa sa kozijom surutkom, a može da se doda i malo kiselog mlijeka. To je jako zdravo i svi mi koji smo bolesni tu mješavinu treba da uzimamo tri puta dnevno. Zbog ukusa koji mi ne prija ja tu mješavinu uzmem jednom dnevno. To je malo, ali djeluje – objasnila je Marina i dodala da je njeno zdravstveno stanje počelo da se menja rapidno na bolje tek kada su joj pripadnice sestrinstva iz Manastira “Ravanica” napravile specijalan lijek. prenosi “Avaz“.

Biljni preparati

– Nekako sam otkrila da sestrinstvo iz manastira “Ravanica” pravi biljne preparate koji su jako dobri. Osećala sam se sjajno čim sam počela da ih uzimam. Sve mi to daje veliku nadu u izliječenje čim osjetim boljitak! Ipak, sve dok ja imam bolest u sebi ne mogu da kažem da mi je nešto skroz pomoglo. Tamo gdje idem na hemoterapiju srećem mnogo žena koje su stvarno dobro već 10 ili 15 godina, tako da nada postoji. Često i klonem duhom. Probudim se nekad super raspoložena, nekad mi iz čista mira padne raspoloženje i nemam energije ni za šta. Sve je promenljivo – kaže Tucaković.

Tvrdi da su joj porodica i prijatelji najveća podrška u teškom periodu kroz koji prolazi:

– Kad god klonem najbliži su ti koji mi vraćaju snagu. Porodica i prijatelji mi nikada ne daju da pokleknem. U poslednje vrijeme se ne osjećam baš fenomenalno, jer je hemioterapija bila baš jaka. Ipak, kažu da što je hemoterapija jača, to je rezultat bolji – zaključila je Tucaković.

