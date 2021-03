Dino Merlin: “Bio sam kao biljka, teško bolestan, nije me zanimao ni život, ni smrt”

– Ovo ću prvi put reći, u jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam tešku depresiju, to ne bih poželio nikome. To se manifestovalo tako da me ništa nije interesovalo, ni život ni smrt. To je bio period kad sam bio biljka. Svašta mi je tada padalo na pamet, razmišljao sam i da napustim muziku. No, odlučio sam nastaviti i 2000. snimio sam album “Sredinom”, na koji sam jako ponosan – rekao je Merlin.

Prisjetio se i perioda kada je radio u fabrici ležajeva.

– U pauzi bih zapisivao stihove na papir, a kolege su mi se smijale. Rekao sam im da će me jednog dana gledati na televiziji, da ću biti slavan – ispričao je Dino u emisiji “U svom filmu”, na HRT-u, prenosi “Pulsonline“.

