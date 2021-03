“Estrada mu je važnija od sina i mene!” – Marina postavila Darku uslov – pobunio se, pa ipak pristao?!

Vjerenica Darka Lazića po prvi put otvorila je dušu i požalila se o tome koliko joj je teško u vezi sa Darkom. Naime, Marina smatra da je Darko privrženiji kolegama i poslu i da nju i sina Alekseja zapostavlja, pa mu je rekla da će to morati da se promijeni.

– Marina se nikad nije žalila i sve što je snašlo Darka od one saobraćajke do sada, snašlo je i nju. Ona je sve vrijeme bila uz njega, tako mlada, a tako zrela i hrabra. Međutim, nedavno je i ona otvorila dušu i ispričala koliko se namučila – objašnjava izvor i dodaje:

– Kroz suze je opisivala kako je, dok je bila trudna, molila Boga da Darko ozdravi i da se oporavi. To je bio prvi udarac, a onda kada je Dare, Bogu hvala, uspio da se izvuče, tek se tada suočila sa činjenicom da će roditi dijete velikoj zvijezdi. Rekla je nedavno kako je to sve jedva prihvatila i objasnila da je sada ona Darku postavila neke uslove – kaže izvor, a Marina se ovako izjadala:

– Ja sam se svega odrekla zbog Darka i djeteta, morat će i on da smanji neke navike. Nekad mislim da mu je estrada važnija od nas i to me jako boli. Dosta sam ja to iskorijenila, ali ću još raditi na tome. Prošla sam pakao dok se oporavljao, sam Bog zna koliko sam se molila da sve bude dobro i mislim da sada zaslužujem da Darko učini nešto za mene – izjavila je Marina.

– I ja zaista nju razumijem, nije to lako. Pa on ima i dijete iz prvog braka, nije bio ni razveden, pa problemi s prvom ženom, pa vožnja u pijanom stanju, pa kazne, pa prozivke po medijima…Ma ko će sve to da iznese…Svaka joj čast kako je izdržala! Jeste da je znala s kim se upušta u vezu i Dare joj je prvo i rekao u fazonu: “Pa udala si se za pjevača, ne za službenika! Trebalo je tome ranije da misliš!” Ali spustio je loptu, okrenuo se kući, gleda da čuva svaki dinar, sazrio je. Međutim, Marini mnogo duguje i ne bi smio na sjenku da joj stane – završava izvor za “Skandal“.

